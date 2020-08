Daniel Ricciardo csapatfőnöke kezdhet aggódni, belehúzott az ausztrál

Csütörtökön napvilágot látott, hogy fogadást kötött egymással Daniel Ricciardo és Cyril Abiteboul, a Forma-1-ben szereplő Renault csapatának főnöke. A tét egyszerű: ha az ausztrál 2020-ban dobogós helyen végez bármelyik versenyen, a csapatfőnök tetoválást csináltat magának.

A hétvégi Spanyol Nagydíj péntek délelőtti szabadedzésén Valtteri Bottas és Lewis Hamilton lehagyott mindenkit, majd délután a Mercedes két pilótája helyet cserélt, de ugyanúgy az első két helyen végzett. Ricciardo viszont délután nagyon elkapta a fonalat, sokáig harmadik leggyorsabbként autózott Barcelonában, a gyakorlás végén pedig csak egy tizedmásodperc volt a lemaradása a harmadik helyezett Max Verstappen mögött.

Ha az ausztrál hasonló tempót tud produkálni hétvégén, nagy harcban lehet a dobogó harmadik fokáért – így a fogadás megnyeréséért.

