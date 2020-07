Az elnök szerint 2022-ig futamot sem nyer majd a Ferrari

John Elkann, a Ferrari elnöke arra kérte a rajongókat, legyenek türelmesek, mert 2022-ig nem fog futamot nyerni a Scuderia.

A Ferrari hanyatlása nagyon egyértelmű, az idei szezonban csak ötödik a konstruktőrök között, Charles Leclerc hetedik, Sebastian Vettel a tizedik a versenyzők között. A csapat drukkerei érthető okokból vannak tehát elkenődve, az istálló nem tud versenyre kelni a Mercedesszel, sőt úgy fest, még 2-3 másik csapattal sem. Ezek után az elnök szavai sem biztatóak.

Nehéz időszakon megyünk keresztül, a csapat 2008 óta nem nyert vébét, egyéni világbajnoki címre pedig 2007 óta várunk. Volt egy sikerkorszaka a Red Bullnak, most pedig a hibrid rendszert kiválóan alkalmazó Mercedes uralkodik. Az idén összetett probléma miatt félresiklott az autó fejlesztése, aerodinamika, mechanika és motorerő terén is nőt a lemaradásunk. Most kell lefektetnünk az alapjait annak, hogy 2022-ben újra versenyképes autóval szálljunk harcba