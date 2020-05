Máris megtalálták Sebastian Vettel helyettesét?

A Motorsport.com olasz szakírója tényként közölte kedden: Carlos Sainz Jr. két 48 órán belül aláír a Ferrarihoz.

A sportlap szerint az istálló vezetősége a 25 éves pilótában látja Charles Leclerc ideális csapattársát, ráadásul a McLaren pilótájaként az olcsóbb átigazolások közé tartozhat. Sainz-cal már egyeztetnek és amint a részleteket kidolgozzák, már utazik is aláírni a szerződést. Az ügyet nehezíti, hogy állítólag Zak Brown, a McLren csapatfőnöke is megtartaná a spanyolt és már hosszabbítási ajánlatot is tett.

Sainz 2019-ben 96 ponttal a világbajnokság hatodik helyén végzett, jócskán megelőzve csapattárság, Lando Norrist, aki 49 pontot gyűjtött.

