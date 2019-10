Olyan F1-es pályát is csak Amerika tud építeni, mint ami Miamiban lesz

A felek együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, így 2021-től Miamiban is lehet Forma-1-es futam. A sorozat és a Hard Rock Stadion vezetői közös közleményben tudatták elvi megállapodásuk létrejöttét.

Hogy az amerikai metropolisz valóban bekerül-e az F1-es versenynaptárba, az egyelőre még kérdéses, erről később döntenek.

– áll a közleményben.

Egy miami Forma-1-es viadal terve már évek óta napirenden van, az eredeti elképzelések szerint Florida már idén házigazdája lett volna egy futamnak. A miami városvezetés megvétózta a pálya korábban tervezett vonalvezetését, az új elképzelés szerint a Miami Dolphins amerikaifutball-csapat otthona körül alakítják majd ki az aszfaltcsíkot.

The world’s greatest racing @f1 has never been to S. Florida. Imagine people coming to this region from around the World in May. Multiple passing zones and world-class clubs and amenities. Barcelona, Monaco… Miami… make it happen. pic.twitter.com/OxxUP4NFUN

— Tom Garfinkel (@TomGarfinkel) 2019. október 15.