Hamilton és Vettel “mezt cserélt”

Abu Dzabival végleg lezárult a 2018-as Formula 1-es szezon, amely során Lewis Hamilton ötödik vb-címét szerezte.

A futam után a brit világbajnok legnagyobb kihívója, Sebastian Vettel is gratulált a kimagasló eredményhez. A találkozó egy némileg szokatlan gesztus kíséretében zajlott: a két pilóta úgy cserélt sisakot, ahogyan a focistáknál a mezeket szokás. A kettős meglepően barátságos hangnemben dicséri egymást a felvételen, bár az is kiderül, hogy a németnek kicsi a feje.

They battled fiercely all season on track… ⚔️

But off the circuit, there’s ultimate respect between Lewis and Seb 🤝pic.twitter.com/UVhM6ehF2G

— Formula 1 (@F1) 2018. november 26.