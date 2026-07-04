Szenvedő címvédő, ünneplő Egyiptom, rábólintó Klopp – ez történt a világbajnokság 23. napján

Ez történt a pályán:
- Egyiptom tizenegyesekkel legyőzte Ausztráliát, és ezzel története során először nyert egyenes kieséses szakaszban játszott vb-meccset.
- A címvédő argentin válogatott csak hosszabbításban győzte le 3-2-re az újonc Zöld-foki szigetek csapatát. A lapok nem is kímélték a dél-amerikaiakat.
- Kolumbia pedig Ghánával játszott 1-0-s mérkőzést.
Ez történt a pályán kívül:
- Előbb a német szövetség erősítette meg, hogy Jürgen Kloppot szeretné kapitánynak, majd a szakember is elismerte, tárgyalásban áll a folytatásról.
- A portugálok elleni vereség után kemény kritikát fogalmazott meg a horvát Dejan Lovren.
- Nyolc tunéziai játékos doppingtesztje is pozitív lett.
- Egy tizenéves algériai szurkoló a bostoni kálváriájáról mesélt.
- Lehet, hogy más időpontban lesz a Mexikó–Anglia mérkőzés?
És egy kis szakma
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