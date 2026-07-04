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Foci foci vb 2026

Szenvedő címvédő, ünneplő Egyiptom, rábólintó Klopp – ez történt a világbajnokság 23. napján

Argentina players celebrate their 3–2 victory over Cape Verde after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Argentína kiszenvedte a nyolcaddöntőbe jutást
24.hu
2026. 07. 04. 05:46
Argentina players celebrate their 3–2 victory over Cape Verde after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Argentína kiszenvedte a nyolcaddöntőbe jutást

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

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