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Doppingbotrány: nyolc tunéziai játékos tesztje is pozitív lett

Tunisia's players pose for a team photo during the 2026 World Cup Group F football match between Tunisia and the Netherlands at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 25, 2026.
Juan MABROMATA / AFP
Tunézia három vereséggel zárta a vébét
24.hu
2026. 07. 04. 00:52
Tunisia's players pose for a team photo during the 2026 World Cup Group F football match between Tunisia and the Netherlands at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 25, 2026.
Juan MABROMATA / AFP
Tunézia három vereséggel zárta a vébét
Nem elég, hogy mindhárom mérkőzésen sima vereséget szenvedett, és végül 2-12-es gólkülönbséggel a világbajnokság utolsó előtti helyén végzett a tunéziai labdarúgó-válogatott, de utólag még egy doppingbotrányba is belekeveredett.

Sajtóértesülések szerint a torna alatt nyolc tunéziai játékos tesztje is pozitív lett klenbuterolra, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által betiltott szerre, amely ellazítja a légutakat, és a testépítők is gyakran használják az izomtömeg megőrzése melletti zsírégetésre.

A L’Equipe azt írta, röviddel a pozitív teszteredmények után a helyi hatóságok állítólag gyorsan képesek voltak meghatározni a tunéziai játékosok szervezetében lévő anyag forrását. Szerintük valószínűbb, hogy a csapat monterreyi bázisán elfogyasztott szennyezett hús a hibás, mintsem doppingolásra tett kísérletről lenne szó.

Egyes országokban, köztük Mexikóban is, a klenbuterolt növekedésserkentőként használják az állatállománynál, különösen a szarvasmarhák súlyának növelésére.

A mexikói hússal már korábban is akadtak problémák, a 2011-es Arany-kupa során öt mexikói játékos tesztje lett pozitív. A futballistákat azonnal felfüggesztették, ám a Mexikói Labdarúgó Szövetség és a WADA közös vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a hússzennyeződés okozta a problémát, és minden játékost felmentettek.

Ugyanebben az évben 109 játékos tesztje lett pozitív klenbuterolra a 17 éven aluliak világbajnokságán.

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