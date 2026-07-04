Doppingbotrány: nyolc tunéziai játékos tesztje is pozitív lett

Sajtóértesülések szerint a torna alatt nyolc tunéziai játékos tesztje is pozitív lett klenbuterolra, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által betiltott szerre, amely ellazítja a légutakat, és a testépítők is gyakran használják az izomtömeg megőrzése melletti zsírégetésre.

A L’Equipe azt írta, röviddel a pozitív teszteredmények után a helyi hatóságok állítólag gyorsan képesek voltak meghatározni a tunéziai játékosok szervezetében lévő anyag forrását. Szerintük valószínűbb, hogy a csapat monterreyi bázisán elfogyasztott szennyezett hús a hibás, mintsem doppingolásra tett kísérletről lenne szó.

Egyes országokban, köztük Mexikóban is, a klenbuterolt növekedésserkentőként használják az állatállománynál, különösen a szarvasmarhák súlyának növelésére.

A mexikói hússal már korábban is akadtak problémák, a 2011-es Arany-kupa során öt mexikói játékos tesztje lett pozitív. A futballistákat azonnal felfüggesztették, ám a Mexikói Labdarúgó Szövetség és a WADA közös vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a hússzennyeződés okozta a problémát, és minden játékost felmentettek.

Ugyanebben az évben 109 játékos tesztje lett pozitív klenbuterolra a 17 éven aluliak világbajnokságán.