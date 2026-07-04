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„Messi elkerülte a monumentális megaláztatást” – így látták a lapok az argentin vergődést

Lionel Messi player of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cape Verde, at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
A dominanciától a gyötrelemig, a gyötrelemtől a megkönnyebbülésig
24.hu
2026. 07. 04. 05:03
Lionel Messi player of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cape Verde, at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
A dominanciától a gyötrelemig, a gyötrelemtől a megkönnyebbülésig
A címvédő argentin válogatott csak hosszabbításban győzte le 3-2-re az újonc zöld-foki csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett miami mérkőzésén. A nemzetközi média a szinte csodával határos győzelemként írt az összecsapásról.

„Micsoda rémület” – írta az olasz La Gazzetta dello Sport, amely szerint Argentínát egy öngól mentette meg a hosszabbításban, a Zöld-foki szigetek pedig emelt fővel távozott a tornáról.

„Argentína, ez egy igazi csoda!” – írta címlapján a Marca online kiadása, amely szerint Disney Borges vétlen öngólja segített csak a címvédőn.

De a cikk szerint a hosszabbítás Argentína győzelme ellenére is történelemkönyvekbe fog vonulni, tekintve, hogy a FIFA-ranglista 1. csak így győzte le a 67. helyén álló ellenfelét.

Az AS szerint a „Zöld-foki szigetek a szenvedés határára sodorta Argentínát”, a katalán Sport szerint „Argentínának Messire és hosszabbításra volt szüksége a Zöld-foki szigetek legyőzéséhez.”

A brit Guardian úgy fogalmazott, hogy

a Zöld-foki szigetek egy történelmi meglepetéssel fenyegetett, mielőtt Argentína összetörte a szíveket.

Brazíliában a Lance! szívszorító hajráról és drámai mérkőzésről írt, és arról, hogy Messi megkongatta a vészharangot, mert a klasszis szerint nem tudtak nyomást gyakorolni az ellenfélre, a soraik túl messze voltak egymástól és nem voltak összehangolva.

A L’Équipe egy rövid mondattal foglalta össze a mérkőzést: „Une pure folie”, azaz „Tiszta őrület.”

A szenzációhajhász címeiről is ismert német bulvárlap, a Bild azt írta:

Messi elkerülte a monumentális megaláztatást.

Az argentin La Nación győzelemről és megkönnyebbülésről írt: „Argentína egy felejthetetlen este végén talált megnyugvásra: szívből jövő küzdelemmel jutott be a nyolcaddöntőbe. A válogatott 3–2-re győzött Zöld-foki szigetek ellen egy 120 perces, lélegzetelállító mérkőzésen: az afrikaiak kétszer is kiegyenlítették az állást, végül Cuti Romero fejesgólja döntött a hosszabbítás második félidejében.”

Az Aire de Santa Fe rádió azt írta „A dominanciától a gyötrelemig, a gyötrelemtől a megkönnyebbülésig” című cikkében, hogy Argentína karaktert mutatott, amikor a futballja nem volt gördülékeny, és középső védőinek köszönhetően kemény küzdelemben biztosította be a továbbjutást.

A Clarín szerint Argentína soka nem látott mértékben szenvedett, de még mindig életben van, miután egy kaotikus és fizikailag megterhelő mérkőzés után hosszabbításban győzött.

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