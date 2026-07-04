„Messi elkerülte a monumentális megaláztatást” – így látták a lapok az argentin vergődést

„Micsoda rémület” – írta az olasz La Gazzetta dello Sport, amely szerint Argentínát egy öngól mentette meg a hosszabbításban, a Zöld-foki szigetek pedig emelt fővel távozott a tornáról.

„Argentína, ez egy igazi csoda!” – írta címlapján a Marca online kiadása, amely szerint Disney Borges vétlen öngólja segített csak a címvédőn.

De a cikk szerint a hosszabbítás Argentína győzelme ellenére is történelemkönyvekbe fog vonulni, tekintve, hogy a FIFA-ranglista 1. csak így győzte le a 67. helyén álló ellenfelét.

Az AS szerint a „Zöld-foki szigetek a szenvedés határára sodorta Argentínát”, a katalán Sport szerint „Argentínának Messire és hosszabbításra volt szüksége a Zöld-foki szigetek legyőzéséhez.”

A brit Guardian úgy fogalmazott, hogy

a Zöld-foki szigetek egy történelmi meglepetéssel fenyegetett, mielőtt Argentína összetörte a szíveket.

Brazíliában a Lance! szívszorító hajráról és drámai mérkőzésről írt, és arról, hogy Messi megkongatta a vészharangot, mert a klasszis szerint nem tudtak nyomást gyakorolni az ellenfélre, a soraik túl messze voltak egymástól és nem voltak összehangolva.

A L’Équipe egy rövid mondattal foglalta össze a mérkőzést: „Une pure folie”, azaz „Tiszta őrület.”

A szenzációhajhász címeiről is ismert német bulvárlap, a Bild azt írta:

Messi elkerülte a monumentális megaláztatást.

Az argentin La Nación győzelemről és megkönnyebbülésről írt: „Argentína egy felejthetetlen este végén talált megnyugvásra: szívből jövő küzdelemmel jutott be a nyolcaddöntőbe. A válogatott 3–2-re győzött Zöld-foki szigetek ellen egy 120 perces, lélegzetelállító mérkőzésen: az afrikaiak kétszer is kiegyenlítették az állást, végül Cuti Romero fejesgólja döntött a hosszabbítás második félidejében.”

Az Aire de Santa Fe rádió azt írta „A dominanciától a gyötrelemig, a gyötrelemtől a megkönnyebbülésig” című cikkében, hogy Argentína karaktert mutatott, amikor a futballja nem volt gördülékeny, és középső védőinek köszönhetően kemény küzdelemben biztosította be a továbbjutást.

A Clarín szerint Argentína soka nem látott mértékben szenvedett, de még mindig életben van, miután egy kaotikus és fizikailag megterhelő mérkőzés után hosszabbításban győzött.