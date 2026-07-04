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Élő Foci

Foci-vb: Kolumbia–Ghána 0-0 (élő)

Colombian fans kiss a World Cup replica ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Colombia and Ghana at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 3, 2026.
JUAN MABROMATA / AFP
admin Pincési László
2026. 07. 04. 03:19FRISSÍTVE: 2026. 07. 04. 03:42
Colombian fans kiss a World Cup replica ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Colombia and Ghana at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 3, 2026.
JUAN MABROMATA / AFP
Carlos Queiroz számára különleges mérkőzés következik, hiszen a Ghána jelenlegi szövetségi kapitánya korábban Kolumbiát irányította. A két csapat Kansas Cityben csap össze a világbajnokságon, a tét a nyolcaddöntőbe jutás. Kövesse élőben!
Júl. 4. Július 4. 03:30
KANSAS CITY Arrowhead Stadium
COL Kolumbia
0:0
GHA Ghána
LEGJOBB 32
közvetítés
Jhon Cordoba
Cordoba
7
Luis Suarez
Suarez
7
Jhon Arias
J. Arias
12
Marvin Senaya
Seneya
12
Alidu Seidu
Seidu
12
4-3-3
4-3-3
Camilo Andres Vargas Gil C. Vargas 12
Daniel Munoz Mejia D. Muñoz 2
Jhon Janer Lucumi Bonilla J. Lucumi 3
Davinson Sanchez Mina Sanchez 23
Johan Andres Mojica Palacio J. Mojica 17
Jhon Adolfo Arias Andrade J. Arias 11
Jefferson Andres Lerma Solis J. Lerma 16
Gustavo Adolfo Puerta Molano Puerta 14
James David Rodriguez Rubio James 10
Jhon Andres Cordoba Copete Cordoba 9
Luis Fernando Diaz Marulanda Luis Diaz 7
Lawrence Ati-Zigi Zigi 1
Marvin Senaya Seneya 26
Derrick Luckassen Luckassen 23
Jerome Opoku Opoku 18
Gideon Mensah Mensah 14
Thomas Teye Partey Thomas 5
Inaki Williams Arthuer Williams 19
Caleb Marfo Yirenkyi Caleb 3
Kwasi Sibo Sibo 8
Antoine Semenyo Semenyo 11
Jordan Pierre Ayew Ayew 9
10'

Két korai csere

Az első tíz percben két sérülés is történt: előbb a kolumbiaiaknál Córdoba helyére Luis Suárez állt be, majd a ghánaiaknál Senaya jobb combja húzódott meg, őt Seidu váltotta.

03:23

Így kezdenek

Kolumbia: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – J. Arias, Lerma, Puerta – J. Rodríguez, J. Cordoba, L. Díaz
Ghána: Ati Ziga – Senaya, Luckassen, Opoku, G. Mensah – Partey – I. Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo – J. Ayew

03:23

Ez történt eddig

A világranglistán 13. Kolumbia a K csoport első helyén, veretlenül jutott a 32 közé, Üzbegisztánt (50.) 3-1-re, a Kongói DK-t (46.) 1-0-ra győzte le, majd zárásként már a biztos továbbjutás tudatában játszott gól nélküli döntetlent Portugáliával (5.).

A dél-amerikaiak következő ellenfele a világranglistán 73. Ghána az L csoportban zárt harmadik helyen, miután 1-0-ra legyőzte Panamát (34.), 0-0-ra végzett Angliával (4.) és 2-1-re kikapott Horvátországtól (11.). A csoportharmadikok összevetésében Ghána a harmadik lett.

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