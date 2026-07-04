Két korai csere
Az első tíz percben két sérülés is történt: előbb a kolumbiaiaknál Córdoba helyére Luis Suárez állt be, majd a ghánaiaknál Senaya jobb combja húzódott meg, őt Seidu váltotta.
Az első tíz percben két sérülés is történt: előbb a kolumbiaiaknál Córdoba helyére Luis Suárez állt be, majd a ghánaiaknál Senaya jobb combja húzódott meg, őt Seidu váltotta.
… lássuk, mire képes egymással Kolumbia és Ghána.
Kolumbia: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – J. Arias, Lerma, Puerta – J. Rodríguez, J. Cordoba, L. Díaz
Ghána: Ati Ziga – Senaya, Luckassen, Opoku, G. Mensah – Partey – I. Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo – J. Ayew
A világranglistán 13. Kolumbia a K csoport első helyén, veretlenül jutott a 32 közé, Üzbegisztánt (50.) 3-1-re, a Kongói DK-t (46.) 1-0-ra győzte le, majd zárásként már a biztos továbbjutás tudatában játszott gól nélküli döntetlent Portugáliával (5.).
A dél-amerikaiak következő ellenfele a világranglistán 73. Ghána az L csoportban zárt harmadik helyen, miután 1-0-ra legyőzte Panamát (34.), 0-0-ra végzett Angliával (4.) és 2-1-re kikapott Horvátországtól (11.). A csoportharmadikok összevetésében Ghána a harmadik lett.