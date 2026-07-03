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Foci foci vb 2026

Felgyorsult játék, könyörtelen döntéskényszer – ez állhat a rekordmennyiségű öngól hátterében

Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Abdukodir Huszanov öngólja Portugália ellen.
Kovács Gábor
2026. 07. 03. 14:08
Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Abdukodir Huszanov öngólja Portugália ellen.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon rekordmennyiségű, tizenkét öngól született eddig, ami ráirányította a figyelmet a modern futball egyik különös jelenségére. Vajon a védők hibáznak egyre többet, vagy inkább a játék változott meg annyira, hogy ma már sokkal könnyebb ilyen szerencsétlen helyzetbe kerülni? A topligák elmúlt tíz idényének adatai alapján megvizsgáltuk, mi állhat az öngólok számának növekedése mögött.

A vb csoportköre nem csak a gólok számáról marad emlékezetes. A 72 mérkőzésen elért 215 találatból tizenkettő öngól volt, ami a torna egyik legfeltűnőbb statisztikai érdekességének számít – ennyi öngól korábban csak a 2018-as oroszországi vb-n esett. Az első reakció ilyenkor az, hogy a védők biztos többet hibáznak, mint ezelőtt. A valóság azonban ennél jóval összetettebb.

Valójában aligha lehet azt állítani, hogy a mai futballisták technikailag vagy döntéshozatalban gyengébbek lennének elődeiknél. Éppen ellenkezőleg: minden eddiginél képzettebb, gyorsabb és atletikusabb játékosok szerepelnek a legmagasabb szinten.

Az öngólok számának emelkedését sokkal inkább a játék fejlődése, illetve a támadások szerkezetének átalakulása magyarázza. 

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