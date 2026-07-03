Felgyorsult játék, könyörtelen döntéskényszer – ez állhat a rekordmennyiségű öngól hátterében

A vb csoportköre nem csak a gólok számáról marad emlékezetes. A 72 mérkőzésen elért 215 találatból tizenkettő öngól volt, ami a torna egyik legfeltűnőbb statisztikai érdekességének számít – ennyi öngól korábban csak a 2018-as oroszországi vb-n esett. Az első reakció ilyenkor az, hogy a védők biztos többet hibáznak, mint ezelőtt. A valóság azonban ennél jóval összetettebb.

Valójában aligha lehet azt állítani, hogy a mai futballisták technikailag vagy döntéshozatalban gyengébbek lennének elődeiknél. Éppen ellenkezőleg: minden eddiginél képzettebb, gyorsabb és atletikusabb játékosok szerepelnek a legmagasabb szinten.

Az öngólok számának emelkedését sokkal inkább a játék fejlődése, illetve a támadások szerkezetének átalakulása magyarázza.