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„A német futball fordulóponthoz ért” – Jürgen Klopp készen áll a szövetségi kapitányi posztra

ATTENTION PHOTO MONTAGE: After Nagelsmann's resignation: Juergen Klopp is apparently willing to succeed Nagelsmann. In the coming days, the future of German football will be discussed. Juergen Klopp is already being mentioned as the new DFB coach and succe
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
Jürgen Klopp készen áll a feladatra
24.hu
2026. 07. 04. 04:14
ATTENTION PHOTO MONTAGE: After Nagelsmann's resignation: Juergen Klopp is apparently willing to succeed Nagelsmann. In the coming days, the future of German football will be discussed. Juergen Klopp is already being mentioned as the new DFB coach and succe
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
Jürgen Klopp készen áll a feladatra
Először beszélt a közelgő szövetségi kapitányi kinevezését övező pletykákról Jürgen Klopp, aki elismerte, hogy tárgyal a német szövetséggel. És szerinte az időzítés jelenleg jobb, mint valaha.

Négy nappal a Paraguay elleni kiábrándító világbajnoki kiesés után Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azt mondta, nem az a típus, aki csak úgy lelép, de aztán a szövetség hathatós kérésére végül lemondott.

Körülbelül tizenkét órával azután, hogy Nagelsmann bejelentette távozását, és a Német Labdarúgó Szövetség jelezte, Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódnak, maga Klopp is nyilatkozott és megerősítette a tárgyalásokat.

Az időzítés még most sem tökéletes, mindazonáltal jobb, mint valaha volt. Most már teljesen feltöltődtem, szóval készen állok

– magyarázta a MagentaTV-nek adott interjúban.

„A helyzet az, hogy van egy meglévő szerződésem a Red Bull-lal. Többször is elmondtam már, mennyire élvezem ezt a munkát, de általában szeretem betartani a szerződéseket. Ugyanakkor azt is világossá tettem, hogy érdekelnek a tárgyalások.”

Szerinte a szövetséggel intenzívebb megbeszéléseket kell folytatnia majd, mint a Red Bull-lal, elsősorban azért, mert a német válogatott problémái bonyolultabbak.

Nem csupán edzőkérdés, az biztos. A német futball fordulóponthoz ért. Alapvetően meg kell változtatnunk a dolgokat. Akár én leszek az, akár bárki más, ez nem változtat azon a tényen, hogy a változások szükségesek

– mondta Klopp.

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