„A német futball fordulóponthoz ért” – Jürgen Klopp készen áll a szövetségi kapitányi posztra

Négy nappal a Paraguay elleni kiábrándító világbajnoki kiesés után Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azt mondta, nem az a típus, aki csak úgy lelép, de aztán a szövetség hathatós kérésére végül lemondott.

Körülbelül tizenkét órával azután, hogy Nagelsmann bejelentette távozását, és a Német Labdarúgó Szövetség jelezte, Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódnak, maga Klopp is nyilatkozott és megerősítette a tárgyalásokat.

Az időzítés még most sem tökéletes, mindazonáltal jobb, mint valaha volt. Most már teljesen feltöltődtem, szóval készen állok

– magyarázta a MagentaTV-nek adott interjúban.

„A helyzet az, hogy van egy meglévő szerződésem a Red Bull-lal. Többször is elmondtam már, mennyire élvezem ezt a munkát, de általában szeretem betartani a szerződéseket. Ugyanakkor azt is világossá tettem, hogy érdekelnek a tárgyalások.”

Szerinte a szövetséggel intenzívebb megbeszéléseket kell folytatnia majd, mint a Red Bull-lal, elsősorban azért, mert a német válogatott problémái bonyolultabbak.

Nem csupán edzőkérdés, az biztos. A német futball fordulóponthoz ért. Alapvetően meg kell változtatnunk a dolgokat. Akár én leszek az, akár bárki más, ez nem változtat azon a tényen, hogy a változások szükségesek

– mondta Klopp.