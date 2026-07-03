Hajrá!
Elindultunk. Piros-fehérben Egyiptom, sárga-zöldben Ausztrália.
Elindultunk. Piros-fehérben Egyiptom, sárga-zöldben Ausztrália.
A belső védő 18 évesen és 301 naposan kezd a meccsen, így ő lett az ausztrál válogatott történetének legfiatalabb kezdőjátékosa egy egyenes kieséses vb-találkozón.
Megnyugodhatnak az egyiptomi csapat szurkolói, miután a kisebb sérüléssel bajlódó Szalah vállalta a játékot. A Liverpooltól távozó klasszis egy gólnál és két gólpassznál tart a tornán.
Akkor a magyar válogatott ejtette ki 4-2-es győzelemmel a Fáraókat.
Jó régen, még 2010-ben, akkor Egyiptom nagyon simán, 3-0-ra nyert. Úgy tippeljük, ez most szorosabb meccs lesz!
Az egyik oldalon Ausztrália, amely még sosem nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban, a másikon Egyiptom, amely a mostani tornán, Új-Zéland ellen (3-1) jegyezte első sikerét a vébéken. Úgyhogy ez most magaslati levegő mindkét csapat számára, nemsokára megtudjuk, ki viseli ezt könnyebben!