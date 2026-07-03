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Élő Foci

Foci-vb: Ausztrália-Egyiptom (élő)

foci vb 2026 ausztrália egyiptom élő közvetítés
Thomas COEX / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 03. 19:50FRISSÍTVE: 2026. 07. 03. 20:00
foci vb 2026 ausztrália egyiptom élő közvetítés
Thomas COEX / AFP
Egyiptom vagy Ausztrália szerzi meg első győzelmét az egyenes kieséses szakaszban? Ez a nagy kérdése a játéknap első meccsének, amelynek a tétje az, hogy ki kerül majd a nyolcaddöntőbe (ahol vélhetően a címvédő Argentína lesz az ellenfele).
Júl. 3. Július 3. 20:00
DALLAS AT&T Stadium
AUS Ausztrália
0:0
EGY Egyiptom
LEGJOBB 32
közvetítés
3-4-2-1
4-2-3-1
Patrick Beach Beach 18
Alessandro Circati Circati 3
Aziz Behich Behich 16
Harry Souttar Souttar 19
Jordan Bos Bos 5
Lucas Herrington Herrington 25
Aiden O'Neill O'Neill 13
Connor Metcalfe Metcalfe 8
Cristian Volpato Volpato 20
Jackson Irvine Irvine 22
Nestory Irankunda Irankunda 17
Mostafa Ahmed Shobeir Shoubir 23
Karim Hafez Ramadan K. Hafez 15
Mohamed Hany Eldemerdash M. Hany 3
Rami Rabia R. Rabiaa 5
Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi Yasser 2
Emam Ashour E. Ashour 8
Hamdy Fathy H. Fathy 14
Marwan Attia M. Attia 19
Mohamed Salah Ghaly M. Salah 10
Mostafa Ziko Zico 11
Omar Marmoush Marmoush 22
1'

Hajrá!

Elindultunk. Piros-fehérben Egyiptom, sárga-zöldben Ausztrália.

19:58

Herrington rekordja

A belső védő 18 évesen és 301 naposan kezd a meccsen, így ő lett az ausztrál válogatott történetének legfiatalabb kezdőjátékosa egy egyenes kieséses vb-találkozón.

19:46

Szalah ott van a kezdőben

Megnyugodhatnak az egyiptomi csapat szurkolói, miután a kisebb sérüléssel bajlódó Szalah vállalta a játékot. A Liverpooltól távozó klasszis egy gólnál és két gólpassznál tart a tornán.

19:38

Jön a játéknap első meccse!

Az egyik oldalon Ausztrália, amely még sosem nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban, a másikon Egyiptom, amely a mostani tornán, Új-Zéland ellen (3-1) jegyezte első sikerét a vébéken. Úgyhogy ez most magaslati levegő mindkét csapat számára, nemsokára megtudjuk, ki viseli ezt könnyebben!

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