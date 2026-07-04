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„Fejbe rúgtak, elvesztettem az eszméletemet” – tizenéves algériai szurkoló bostoni kálváriája

Algeria’s fans cheer on their team during the 2026 World Cup round of 32 football match between Switzerland and Algeria at the BC Place Vancouver Stadium in Vancouver on July 2, 2026.
Don MacKinnon / AFP
24.hu
2026. 07. 04. 02:11
Algeria’s fans cheer on their team during the 2026 World Cup round of 32 football match between Switzerland and Algeria at the BC Place Vancouver Stadium in Vancouver on July 2, 2026.
Don MacKinnon / AFP
Június 29-én nagy verekedés tört ki Boston egyik legnépszerűbb vízen lebegő bárjában, ahol a jelenlévők éppen a Marokkó-Hollandia világbajnoki mérkőzést nézték. Az internetre akkor került fel egy videó, amelyen az látszott, hogy egy fiatal algériait támadtak meg a marokkói mezt viselő emberek.

A La Gazette du Fennec beszámolója szerint egy 14 éves algériai-amerikai szurkolót, Wassimot ért bántalmazás, a hatalmas tömegverekedésben egyébként 35 marokkói szurkolót azonosítottak gyanúsítottként. Az ügyben az FBI vizsgálódik, az algériai konzulátus feljelentést tett, a fiú pedig a kórházi kezelés után visszatérhetett a stadionba szurkolni.

„A marokkói barátaimmal néztem meg a Marokkó–Hollandia meccset. Egy csoport marokkói elkezdett verekedni, én pedig a balhé közepébe csöppentem. Látták, hogy algériai mezt viselek, és mindenki rám támadt” – magyarázta a Le Parisiennek.

A földön találtam magam, fejbe rúgtak, és elvesztettem az eszméletemet

– tette hozzá.

A hír egészen Abdel-Madzsid Tebbún algériai elnökig jutott, aki egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy megbízta a washingtoni nagykövetet, hogy nyomon kövesse az ügyet az amerikai hatóságokkal.

A massachusettsi rendőrség egyelőre nem nyilatkozott.

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