„Fejbe rúgtak, elvesztettem az eszméletemet” – tizenéves algériai szurkoló bostoni kálváriája

A La Gazette du Fennec beszámolója szerint egy 14 éves algériai-amerikai szurkolót, Wassimot ért bántalmazás, a hatalmas tömegverekedésben egyébként 35 marokkói szurkolót azonosítottak gyanúsítottként. Az ügyben az FBI vizsgálódik, az algériai konzulátus feljelentést tett, a fiú pedig a kórházi kezelés után visszatérhetett a stadionba szurkolni.

On a croisé le petit Wassim en tribunes ! 🇩🇿💚 pic.twitter.com/7FhluIx4GK — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) July 3, 2026

„A marokkói barátaimmal néztem meg a Marokkó–Hollandia meccset. Egy csoport marokkói elkezdett verekedni, én pedig a balhé közepébe csöppentem. Látták, hogy algériai mezt viselek, és mindenki rám támadt” – magyarázta a Le Parisiennek.

A földön találtam magam, fejbe rúgtak, és elvesztettem az eszméletemet

– tette hozzá.

A hír egészen Abdel-Madzsid Tebbún algériai elnökig jutott, aki egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy megbízta a washingtoni nagykövetet, hogy nyomon kövesse az ügyet az amerikai hatóságokkal.

A massachusettsi rendőrség egyelőre nem nyilatkozott.