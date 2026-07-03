Argentína–Zöld-foki szigetek 1-0
Messi ismét lesújtott: nagyszerűen lépett ki egy hosszú indításra a védők közül, és a léc alá vágta a labdát (1-0).
Ez volt Messi idei hetedik, összesítésben a huszadik világbajnoki talákata.
Messi ismét lesújtott: nagyszerűen lépett ki egy hosszú indításra a védők közül, és a léc alá vágta a labdát (1-0).
Ez volt Messi idei hetedik, összesítésben a huszadik világbajnoki talákata.
Itt az első hidratációs szünet, a zöld-fokiak az első negyedet megúszták.
Messi lőtte el, nem volt se erős, se jól helyezett, így nem okozott gondot Vozinhának.
Cabral lépett oda határozottan Messinek, a játékvezető szabadrúgást fújt a kaputól mintegy 20 méterre.
Messi először került helyeztbe, de lövése keresztbe elzúgott a kapu előtt.
Nagyszerű a hangulat a Miami Gardensben, ami természetesen nagyrészt a számos argentin szurkolónak köszönhető. A világbajnok egyelőre csak kóstolgatja az ellenfelét, nagyon nem juitott a kapuja közelébe.
… a történelmi mérkőzés, Argentína és a Zöld-foki szigetek válogatottja első alkalommal csap össze egymással, mindjárt a világbajnokságon a legjobb 32 között.
Nézzük, mire képes a kiscsapat Messiék ellen.
Az argentinok klasszisa egy rakás csúcsot megdönthet, beállíthat:
(forrás: So Foot)
Az utolsó csoportmérkőzésen Lionel Messi pihenhetett kicsit, hiszen a Jordánia ellen 3-1-re megnyert találkozón csak a 60. percben lépett pályára, hogy aztán a 39 éves sztár 20 perccel később betaláljon, és ezzel megszerezze hatodik gólját a tornán.
De most nincs meglepetés, az Inter Miami sztárja visszatért a kezdőcsapatba, amely így fest: Emiliano Martínez – Lisandro Martínez, Romero, Medina, Molina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández – Messi, Almada, Lautaro Martínez.
📝🇦🇷 This is how we line up for Cape Verde! 🇨🇻 pic.twitter.com/vowu5dE9Fq
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 3, 2026
A zöld-fokiaknál egyetlen kérdés volt, hogy a középpályás Telmo Arcanjo felépül-e sérüléséből. Nos, úgy tűnik nem, mert csak a kispadon kapott helyet, ugyanakkor a sárga lapok miatti eltiltását letöltő balhátvéd, Sidny Lopes Cabral visszatért a kezdőcsapatba.
A felállás: Vozinha – Borges, Pico Lopes, Moreira, Lopes Cabral – Pina, Cabral, Laros Duarte, Deroy Duarte, Da Costa – Mendes.
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Argentína egy hibátlan csoportkör után jutott be a kieséses szakaszba, és Lionel Scaloni szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy játékosai a legnagyobb tisztelettel fordulnak a Zöld-foki szigetek csapata felé.
„Jó formában vagyunk, de tudjuk, hogy ez egy olyan mérkőzés, ahol, ha veszítesz, kiesel” – nyilatkozta Scaloni.
Jó csapat lesz az ellenfelünk. Már megnéztük őket, nem csak azért, mert ellenük játszunk, hanem mert elemeztük a lehetséges ellenfeleket. Őszintén szólva nem lepődünk meg a továbbjutásukon, nem véletlenül vannak itt. Tisztelnünk kell őket, és ezt is fogjuk tenni.
Az biztos, hogy a Zöld-foki szigetek megtisztelőnek tartja, hogy Argentína ellen játszhat, és szeretne meglepetést okozni.
„A statisztikai adatok elméleteket tükröznek, a labdarúgásban azonban már számos alkalommal bebizonyosodott, hogy az egyetlen, ami számít, az az, ami a pályán történik” – nyilatkozta a zöld-fokiak másodedzője, Humberto Bettencourt.
A vb előtt egy százalék esélyt adtak nekünk, most négyet, de ez számunkra teljes mértékben irreleváns. Sokkal inkább az ambícióinkra és az elvárásainkra összpontosítunk, valamint mindenekelőtt azokra az értékekre, amelyeket ez a csapat képvisel.