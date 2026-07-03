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Élő Foci

Foci-vb: Argentína – Zöld-foki szigetek 1-0 (élő)

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: Lionel Messi #10 of Argentina scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. Darrian Traynor/Getty Images/AFP
Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Messi villanásával szerzett vezetést Argentína
admin Pincési László
2026. 07. 03. 23:22FRISSÍTVE: 2026. 07. 04. 00:32
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: Lionel Messi #10 of Argentina scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. Darrian Traynor/Getty Images/AFP
Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Messi villanásával szerzett vezetést Argentína
Bár a papírforma esélyt sem ad a Zöld-foki szigetek labdarúgó-válogatottjának a címvédő Argentína ellen a világbajnokság nyolcaddöntőbe jutását illetően, az afrikai kiscsapat az eddig három mérkőzésén veretlen maradt, és a szaúdiak mellett ikszelt a kétszeres vb-aranyérmes Uruguayjal és az Európa-bajnok Spanyolországgal is. Mire lehet képes ezúttal? Kövesse élőben!
Júl. 4. Július 4. 00:00
MIAMI Hard Rock Stadium
ARG Argentína
1:0
CPV Zöld-foki Köztársaság
LEGJOBB 32
közvetítés
Lionel Messi
Messi
28
4-4-2
4-1-4-1
Damian Emiliano Martinez E. Martinez 23
Nahuel Molina Lucero Molina 26
Cristian Gabriel Romero Romero 13
Lisandro Martinez Martínez 6
Facundo Axel Medina Medina 25
Rodrigo Javier de Paul De Paul 7
Alexis Mac Allister Mac Allister 20
Enzo Jeremias Fernandez E. Fernandez 24
Thiago Ezequiel Almada Almada 16
Lionel Andres Messi Cuccittini Messi 10
Lautaro Javier Martinez L. Martinez 22
Josimar Jose Evora Dias Vozinha 1
Steven Moreira Moreira 22
Roberto Carlos Lopes Lopes 4
Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges Borges 3
Sidny Lopes Cabral Lopes Cabral 13
Kevin Lenini Goncalves Pereira de Pina Kevin L. 6
Ryan Isaac Mendes da Graca Ryan 20
Laros Duarte Duarte 15
Deroy Duarte D. Duarte 14
Jovane Eduardo Borges Cabral Jovane 7
Joia Nuno Da Costa Da Costa 21
29'

Argentína–Zöld-foki szigetek 1-0

Messi ismét lesújtott: nagyszerűen lépett ki egy hosszú indításra a védők közül, és a léc alá vágta a labdát (1-0).

Ez volt Messi idei hetedik, összesítésben a huszadik világbajnoki talákata.

25'

Ivószünet

Itt az első hidratációs szünet, a zöld-fokiak az első negyedet megúszták.

18'

Vozinha először

Messi lőtte el, nem volt se erős, se jól helyezett, így nem okozott gondot Vozinhának.

17'

Ez veszélyes lehet

Cabral lépett oda határozottan Messinek, a játékvezető szabadrúgást fújt a kaputól mintegy 20 méterre.

15'

Messi-próbálkozás

Messi először került helyeztbe, de lövése keresztbe elzúgott a kapu előtt.

10'

Kóstolgatás

Nagyszerű a hangulat a Miami Gardensben, ami természetesen nagyrészt a számos argentin szurkolónak köszönhető. A világbajnok egyelőre csak kóstolgatja az ellenfelét, nagyon nem juitott a kapuja közelébe.

1'

Elkezdődött...

… a történelmi mérkőzés, Argentína és a Zöld-foki szigetek válogatottja első alkalommal csap össze egymással, mindjárt a világbajnokságon a legjobb 32 között.

Nézzük, mire képes a kiscsapat Messiék ellen.

23:52

Rekordok, amiket Messi megdönthet

Az argentinok klasszisa egy rakás csúcsot megdönthet, beállíthat:

  • ha pályára lép, a történelem első játékosa lesz, aki eléri a 30 világbajnoki mérkőzést.
  • ha gólt szerez, megszilárdíthatja a minden idők legjobb góllövőjeként betöltött pozícióját a tornán (eddig 29 mérkőzésen 19 gól), és ő lesz az első, aki átlépi a 20 gólos határt.
  • ha betalál, akkor beállítja az egy vébén elért rekordját: négy éve hét gólig jutott. Ha kétszer vagy többször eredményes, akkor meg is dönti ezt a csúcsot.
  • amennyiben kioszt legalább egy gólpasszt, megelőzi a legendás Diego Maradonát, akivel jelenleg 8-8 assziszttal osztozik.

(forrás: So Foot)

23:26

Messi visszatér

Az utolsó csoportmérkőzésen Lionel Messi pihenhetett kicsit, hiszen a Jordánia ellen 3-1-re megnyert találkozón csak a 60. percben lépett pályára, hogy aztán a 39 éves sztár 20 perccel később betaláljon, és ezzel megszerezze hatodik gólját a tornán.

De most nincs meglepetés, az Inter Miami sztárja visszatért a kezdőcsapatba, amely így fest: Emiliano Martínez – Lisandro Martínez, Romero, Medina, Molina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández – Messi, Almada, Lautaro Martínez.

23:25

Egy kérdésre megkaptuk a választ

A zöld-fokiaknál egyetlen kérdés volt, hogy a középpályás Telmo Arcanjo felépül-e sérüléséből. Nos, úgy tűnik nem, mert csak a kispadon kapott helyet, ugyanakkor a sárga lapok miatti eltiltását letöltő balhátvéd, Sidny Lopes Cabral visszatért a kezdőcsapatba.

A felállás: Vozinha – Borges, Pico Lopes, Moreira, Lopes Cabral – Pina, Cabral, Laros Duarte, Deroy Duarte, Da Costa – Mendes.

23:24

Argentína és a tisztelet

Argentína egy hibátlan csoportkör után jutott be a kieséses szakaszba, és Lionel Scaloni szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy játékosai a legnagyobb tisztelettel fordulnak a Zöld-foki szigetek csapata felé.

„Jó formában vagyunk, de tudjuk, hogy ez egy olyan mérkőzés, ahol, ha veszítesz, kiesel” – nyilatkozta Scaloni.

Jó csapat lesz az ellenfelünk. Már megnéztük őket, nem csak azért, mert ellenük játszunk, hanem mert elemeztük a lehetséges ellenfeleket. Őszintén szólva nem lepődünk meg a továbbjutásukon, nem véletlenül vannak itt. Tisztelnünk kell őket, és ezt is fogjuk tenni.

23:24

Az esély kérdése irreleváns

Az biztos, hogy a Zöld-foki szigetek megtisztelőnek tartja, hogy Argentína ellen játszhat, és szeretne meglepetést okozni.

„A statisztikai adatok elméleteket tükröznek, a labdarúgásban azonban már számos alkalommal bebizonyosodott, hogy az egyetlen, ami számít, az az, ami a pályán történik” – nyilatkozta a zöld-fokiak másodedzője, Humberto Bettencourt.

A vb előtt egy százalék esélyt adtak nekünk, most négyet, de ez számunkra teljes mértékben irreleváns. Sokkal inkább az ambícióinkra és az elvárásainkra összpontosítunk, valamint mindenekelőtt azokra az értékekre, amelyeket ez a csapat képvisel.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

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