Hogyan tovább, futballvébé? – így folytatódik a torna egyenes kieséses szakasza

A kibővített, 48 csapatos formátumnak köszönhetően a csoportkör a torna történetében eddig soha nem látott módon alakult. A 12 négyes csoportban csupán a csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább biztosan, míg a fennmaradó helyeket a nyolc legjobb csoportharmadik kapta meg.
Mindössze három olyan válogatott akadt, amely tökéletes mérleggel jutott tovább: Argentína, Franciaország és a társszervező Mexikó.
A harmadik helyekért folyó verseny nagyon nyitott volt, Ecuador, Svédország, Bosznia-Hercegovina és Paraguay az elsők között biztosította továbbjutását, míg Szenegál, Ghána, Algéria és a Kongói Demokratikus Köztársaság az utolsó játéknapon maradt talpon.
🚨OFFICIAL: The Round of 32 matchups for the 2026 World Cup are set pic.twitter.com/3dGF2RBGLa
— Bolavip US (@bolavipus) June 28, 2026
Argentína útja könnyűnek tűnik
Ami a folytatást illeti, a világbajnok Argentína útja egész könnyűnek mondható, hiszen a Zöld-foki szigetek után a nyolcaddöntőben az Ausztrália-Egyiptom csata továbbjutója következhetne, míg a legjobb nyolc között a papírforma Svájcot vagy Kolumbiát ígérne.
Franciaország sorsolása ehhez képest egész horror, hiszen Svédország után minden bizonnyal Németország, majd Hollandia/Marokkó/Kanada következhetne – ezért erősebb menetelésnek tűnik.
A harmadik százszázalékos együttes, Mexikó az ecuadoriakkal folytatja, aztán a nyolcaddöntőben Angliát, a negyeddöntőben Brazíliát vagy Norvégiát sodorhatja útjába a sors.
A legjobb 32 közé jutó csapatok
A csoport: Mexikó, Dél-afrikai Köztársaság
B csoport: Svájc, Kanada, Bosznia-Hercegovina
C csoport: Brazília, Marokkó
D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay
E csoport: Németország, Elefántcsontpart, Ecuador
F csoport: Hollandia, Japán, Svédország
G csoport: Belgium, Egyiptom
H csoport: Spanyolország, Zöld-foki szigetek
I. csoport: Franciaország, Norvégia, Szenegál
J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria
K csoport: Kolumbia, Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság
L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána
Program, a nyolcaddöntőbe jutásért
Június 28., vasárnap
Dél-afrikai Köztársaság – Kanada, Los Angeles, 21:00
Június 29., hétfő
Brazília – Japán, Houston, 19:00
Németország – Paraguay, Boston, 22:30
Június 30., kedd
Hollandia – Marokkó, Monterrey, 3:00
Elefántcsontpart – Norvégia, Dallas, 19:00
Franciaország – Svédország, New York, 23:00
Július 1., szerda
Mexikó – Ecuador, Mexikóváros, 3:00
Anglia – Kongói DK , Atlanta, 18:00
Belgium – Szenegál, Seattle, 22:00
Július 2., csütörtök
Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco, 2:00
Spanyolország – Ausztria, Los Angeles, 21:00
Július 3., péntek
Portugália – Horvátország, Toronto, 1:00
Svájc – Algéria, Vancouver, 5:00
Ausztrália – Egyiptom, Dallas, 20:00
Július 4., szombat
Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0:00
Kolumbia – Ghána, Kansas City, 3:30