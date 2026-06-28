Hogyan tovább, futballvébé? – így folytatódik a torna egyenes kieséses szakasza

A kibővített, 48 csapatos formátumnak köszönhetően a csoportkör a torna történetében eddig soha nem látott módon alakult. A 12 négyes csoportban csupán a csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább biztosan, míg a fennmaradó helyeket a nyolc legjobb csoportharmadik kapta meg.

Mindössze három olyan válogatott akadt, amely tökéletes mérleggel jutott tovább: Argentína, Franciaország és a társszervező Mexikó.

A harmadik helyekért folyó verseny nagyon nyitott volt, Ecuador, Svédország, Bosznia-Hercegovina és Paraguay az elsők között biztosította továbbjutását, míg Szenegál, Ghána, Algéria és a Kongói Demokratikus Köztársaság az utolsó játéknapon maradt talpon.

🚨OFFICIAL: The Round of 32 matchups for the 2026 World Cup are set pic.twitter.com/3dGF2RBGLa — Bolavip US (@bolavipus) June 28, 2026

Argentína útja könnyűnek tűnik

Ami a folytatást illeti, a világbajnok Argentína útja egész könnyűnek mondható, hiszen a Zöld-foki szigetek után a nyolcaddöntőben az Ausztrália-Egyiptom csata továbbjutója következhetne, míg a legjobb nyolc között a papírforma Svájcot vagy Kolumbiát ígérne.

Franciaország sorsolása ehhez képest egész horror, hiszen Svédország után minden bizonnyal Németország, majd Hollandia/Marokkó/Kanada következhetne – ezért erősebb menetelésnek tűnik.

A harmadik százszázalékos együttes, Mexikó az ecuadoriakkal folytatja, aztán a nyolcaddöntőben Angliát, a negyeddöntőben Brazíliát vagy Norvégiát sodorhatja útjába a sors.

A legjobb 32 közé jutó csapatok

A csoport: Mexikó, Dél-afrikai Köztársaság

B csoport: Svájc, Kanada, Bosznia-Hercegovina

C csoport: Brazília, Marokkó

D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay

E csoport: Németország, Elefántcsontpart, Ecuador

F csoport: Hollandia, Japán, Svédország

G csoport: Belgium, Egyiptom

H csoport: Spanyolország, Zöld-foki szigetek

I. csoport: Franciaország, Norvégia, Szenegál

J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria

K csoport: Kolumbia, Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság

L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána

Program, a nyolcaddöntőbe jutásért

Június 28., vasárnap

Dél-afrikai Köztársaság – Kanada, Los Angeles, 21:00

Június 29., hétfő

Brazília – Japán, Houston, 19:00

Németország – Paraguay, Boston, 22:30

Június 30., kedd

Hollandia – Marokkó, Monterrey, 3:00

Elefántcsontpart – Norvégia, Dallas, 19:00

Franciaország – Svédország, New York, 23:00

Július 1., szerda

Mexikó – Ecuador, Mexikóváros, 3:00

Anglia – Kongói DK , Atlanta, 18:00

Belgium – Szenegál, Seattle, 22:00

Július 2., csütörtök

Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco, 2:00

Spanyolország – Ausztria, Los Angeles, 21:00

Július 3., péntek

Portugália – Horvátország, Toronto, 1:00

Svájc – Algéria, Vancouver, 5:00

Ausztrália – Egyiptom, Dallas, 20:00

Július 4., szombat

Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0:00

Kolumbia – Ghána, Kansas City, 3:30