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Foci foci vb 2026

Hogyan tovább, futballvébé? – így folytatódik a torna egyenes kieséses szakasza

Brazil's forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026.
Mauro PIMENTEL / AFP
Lesz-e oka az örömre a folytatásban a brazil Vinícius Juniornak?
24.hu
2026. 06. 28. 09:03
Brazil's forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026.
Mauro PIMENTEL / AFP
Lesz-e oka az örömre a folytatásban a brazil Vinícius Juniornak?
Bő két után véget ért az idei labdarúgó-világbajnokság csoportköre, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában található 16 helyszínen lejátszott 72 mérkőzés után kialakult a legjobb 32 mezőnye. Hogy ez mekkora mérkőzésszám, arra egy példa: négy éve, a katari vébén összesen rendeztek 64 összecsapást. Hogyan tovább? Íme a menetrend!

A kibővített, 48 csapatos formátumnak köszönhetően a csoportkör a torna történetében eddig soha nem látott módon alakult. A 12 négyes csoportban csupán a csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább biztosan, míg a fennmaradó helyeket a nyolc legjobb csoportharmadik kapta meg.

Mindössze három olyan válogatott akadt, amely tökéletes mérleggel jutott tovább: Argentína, Franciaország és a társszervező Mexikó.

A harmadik helyekért folyó verseny nagyon nyitott volt, Ecuador, Svédország, Bosznia-Hercegovina és Paraguay az elsők között biztosította továbbjutását, míg Szenegál, Ghána, Algéria és a Kongói Demokratikus Köztársaság az utolsó játéknapon maradt talpon.

Argentína útja könnyűnek tűnik

Ami a folytatást illeti, a világbajnok Argentína útja egész könnyűnek mondható, hiszen a Zöld-foki szigetek után a nyolcaddöntőben az Ausztrália-Egyiptom csata továbbjutója következhetne, míg a legjobb nyolc között a papírforma Svájcot vagy Kolumbiát ígérne.

Franciaország sorsolása ehhez képest egész horror, hiszen Svédország után minden bizonnyal Németország, majd Hollandia/Marokkó/Kanada következhetne – ezért erősebb menetelésnek tűnik.

A harmadik százszázalékos együttes, Mexikó az ecuadoriakkal folytatja, aztán a nyolcaddöntőben Angliát, a negyeddöntőben Brazíliát vagy Norvégiát sodorhatja útjába a sors.

A legjobb 32 közé jutó csapatok

A csoport: Mexikó, Dél-afrikai Köztársaság
B csoport: Svájc, Kanada, Bosznia-Hercegovina
C csoport: Brazília, Marokkó
D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay
E csoport: Németország, Elefántcsontpart, Ecuador
F csoport: Hollandia, Japán, Svédország
G csoport: Belgium, Egyiptom
H csoport: Spanyolország, Zöld-foki szigetek
I. csoport: Franciaország, Norvégia, Szenegál
J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria
K csoport: Kolumbia, Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság
L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána

Program, a nyolcaddöntőbe jutásért

Június 28., vasárnap

Dél-afrikai Köztársaság – Kanada, Los Angeles, 21:00

Június 29., hétfő

Brazília – Japán, Houston, 19:00

Németország – Paraguay, Boston, 22:30

Június 30., kedd

Hollandia – Marokkó, Monterrey, 3:00

Elefántcsontpart – Norvégia, Dallas, 19:00

Franciaország – Svédország, New York, 23:00

Július 1., szerda

Mexikó – Ecuador, Mexikóváros, 3:00

Anglia – Kongói DK , Atlanta, 18:00

Belgium – Szenegál, Seattle, 22:00

Július 2., csütörtök

Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco, 2:00

Spanyolország – Ausztria, Los Angeles, 21:00

Július 3., péntek

Portugália – Horvátország, Toronto, 1:00

Svájc – Algéria, Vancouver, 5:00

Ausztrália – Egyiptom, Dallas, 20:00

Július 4., szombat

Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0:00

Kolumbia – Ghána, Kansas City, 3:30

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