Jön a második félidő
A franciák kirúgták a középkezdést, és máris kezdik a letámadást a svéd térfélen.
A franciák kirúgták a középkezdést, és máris kezdik a letámadást a svéd térfélen.
Egy gólos francia vezetéssel vonulnak pihenőre a csapatok. A szünetben ajánljuk mindenkinek hírfolyamunkat, amelyben beszámoltunk minden, a világbajnoksággal kapcsolatos napi történésről, pályán kívülről és belülről egyaránt.
Kylian Mbappé (17) has now scored more World Cup goals than Miroslav Klose (16).
Only Lionel Messi has scored more (19) in the history of the tournament.⚽️ pic.twitter.com/QPauuiCmZS
— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
Olise lövését ütötte ismét szögletre Zetterström, a sarokrúgás után Mbappé becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd a hosszúba bombázott. Ezzel vezet a francia válogatott, éppen a félidő lefújása előtt.
Megint Olise veszélyeztetett egy átlövéssel, de az utóbbi percekben próbálkozott Mbappé is, előtte Dembélé és Barcola, de pontrúgások után a francia védők is. Nagy kérdés, hogy meddig bírja ezt a nyomást a svéd csapat
A torna gólját ollózta volna majdnem a tizenhatos vonaláról a Bayern München támadója, ha egy kicsivel beljebb megy a lövés. A kipattanóból Dembélé próbálkozhatott, de ő sem talált a kapuba.
Koundé ment le az alapvonalig a tizenhatoson belül, a laposan középre tett labdáját Mbappé belsőzte a rövid kapufára, a labda onnan szerencsésen pattant a svédek szempontjából.
Nyomnak a franciák, most már egyértelműen dominálnak, egymás után dolgozzák ki a helyzeteket és lövik a szögleteket.
A szokásoknak megfelelően ivószünettel szakították félbe a félidőt, de ennek most vélhetően minden pályán lévő örül.
Előbb Barcola lőtt fölé egy ígéretes egyéni akció után, majd Mbappé gyalogolt végig a svéd térfélen és lőtt a kapuba – lesről.
Ezzel megvan a franciák első próbálkozása is.
A svédek egyelőre nem hagyják, hogy a franciák magukhoz ragadják a kezdeményezést: amellett, hogy magasan letámadnak, labdaszerzés után igyekeznek megfutni a franciák belső védőit.
Az óvatos kezdéshez hozzájárulhat az is, hogy New Yorkban – ahol ezt a meccset is rendezik – elég meleg van. Na, nem annyira, mint itthon, de azért ott is 30 fok feletti a hőmérséklet, egy esetleges hosszabbításnak valószínűleg egyik csapat sem örülne túlzottan.
A svédek követték el, közelebbről Alexander Isak, Maignan könnyen védett.
A svédek indították útjára a labdát, ők játsszanak sárgában, a franciák kékben.
Norvégia kiélezett meccsen, nagy izgalmak közepette győzte le Elefántcsontpartot, ezzel az első európai együttes lett az idei világbajnokságon, amelyik bejutott a nyolcaddöntőbe. Jelen meccsünk után egy másik válogatott a kontinensről biztosan követi majd.
Framåt Sverige! 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WajEUaINRZ
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 30, 2026
A bőség zavara tapasztalható elől (is) a franciáknál, Mbappé, Dembelé és Olise mellett ezúttal Barcola kapta meg a lehetőséget kezdőként.
La composition des Bleus pour affronter la Suède en 16e de finale 🇫🇷💪
🔜 Coup d’envoi à 23h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASWE l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6uATVI0O3m
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026
Egyértelműen a francia válogatott számít a mérkőzés esélyesének. Didier Deschamps csapata az első meccsén Szenegál ellen játszott egy felejthető félidőt, azóta hengerel, Kylian Mbappé és a Norvégia elleni csoportmeccsen mesterhármast szerző Osumane Dembélé a góllövőlista élét ostromolja eközben.
Svédország a csoportban nyert és vesztett is 5-1-re, a továbbjutást egy Japán elleni döntetlennel biztosították be.
A párharc nyertese a nyolcaddöntőben a németeket tegnap kiejtő Paraguay csapatával játszik majd.