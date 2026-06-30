Koundé ment le az alapvonalig a tizenhatoson belül, a laposan középre tett labdáját Mbappé belsőzte a rövid kapufára, a labda onnan szerencsésen pattant a svédek szempontjából.

Nyomnak a franciák, most már egyértelműen dominálnak, egymás után dolgozzák ki a helyzeteket és lövik a szögleteket.