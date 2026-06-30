foci vb 2026francia válogatottsvéd válogatott
Élő Foci

ÉLŐ: Franciaország – Svédország 1-0

Mattia Ozbot / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 06. 30. 22:27FRISSÍTVE: 2026. 06. 30. 23:51
Mattia Ozbot / Getty Images
Élő szöveges tudósításunk a 2026-os foci vb első olyan meccséről az egyenes kieséses szakaszban, ahol két európai válogatott csap össze.
Jún. 30. Június 30. 23:00
NEW YORK MetLife Stadium
FRA Franciaország
1:0
SWE Svédország
LEGJOBB 32
közvetítés
Kylian Mbappe
Mbappe
44
4-2-3-1
3-4-2-1
Mike Maignan Maignan 16
Jules Kounde Kounde 5
Dayotchanculle Upamecano Upamecano 4
William Saliba Saliba 17
Lucas Digne Digne 3
Aurelien Tchouameni Tchouameni 8
Adrien Rabiot Rabiot 14
Ousmane Dembele Dembele 7
Michael Olise Olise 11
Bradley Barcola Barcola 12
Kylian Mbappe Lottin Mbappe 10
Jacob Widell Zetterstrom Zetterström 1
Gustaf Johan Lagerbielke Lagerbielke 2
Victor Jorgen Nilsson Lindelof Lindelöf 3
Gabriel Gudmundsson Gudmundsson 5
Daniel Svensson Svensson 8
Yasin Abbas Ayari Ayari 18
Lucas Erik Holger Bergvall Bergvall 7
Elliot Stroud Stroud 24
Anthony Elanga Elanga 11
Alexander Isak Isak 9
Viktor Gyokeres Gyökeres 17
46'

Jön a második félidő

A franciák kirúgták a középkezdést, és máris kezdik a letámadást a svéd térfélen.

45'

Félidő

Egy gólos francia vezetéssel vonulnak pihenőre a csapatok. A szünetben ajánljuk mindenkinek hírfolyamunkat, amelyben beszámoltunk minden, a világbajnoksággal kapcsolatos napi történésről, pályán kívülről és belülről egyaránt.

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45'

És vezetnek a franciák

Olise lövését ütötte ismét szögletre Zetterström, a sarokrúgás után Mbappé becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd a hosszúba bombázott. Ezzel vezet a francia válogatott, éppen a félidő lefújása előtt.

44'

Körbe lövik a kaput a franciák

Megint Olise veszélyeztetett egy átlövéssel, de az utóbbi percekben próbálkozott Mbappé is, előtte Dembélé és Barcola, de pontrúgások után a francia védők is. Nagy kérdés, hogy meddig bírja ezt a nyomást a svéd csapat

36'

Még egy kapufa, ezúttal Olise

A torna gólját ollózta volna majdnem a tizenhatos vonaláról a Bayern München támadója, ha egy kicsivel beljebb megy a lövés. A kipattanóból Dembélé próbálkozhatott, de ő sem talált a kapuba.

30'

Mbappé lőtt kapufát egészen közelről

Koundé ment le az alapvonalig a tizenhatoson belül, a laposan középre tett labdáját Mbappé belsőzte a rövid kapufára, a labda onnan szerencsésen pattant a svédek szempontjából.

Nyomnak a franciák, most már egyértelműen dominálnak, egymás után dolgozzák ki a helyzeteket és lövik a szögleteket.

20'

Nem vezetnek a franciák

Előbb Barcola lőtt fölé egy ígéretes egyéni akció után, majd Mbappé gyalogolt végig a svéd térfélen és lőtt a kapuba – lesről.

15'

Nem kezdődik nagy iramban a meccs

A svédek egyelőre nem hagyják, hogy a franciák magukhoz ragadják a kezdeményezést: amellett, hogy magasan letámadnak, labdaszerzés után igyekeznek megfutni a franciák belső védőit.

Az óvatos kezdéshez hozzájárulhat az is, hogy New Yorkban – ahol ezt a meccset is rendezik – elég meleg van. Na, nem annyira, mint itthon, de azért ott is 30 fok feletti a hőmérséklet, egy esetleges hosszabbításnak valószínűleg egyik csapat sem örülne túlzottan.

23:00

Kezdődik

A svédek indították útjára a labdát, ők játsszanak sárgában, a franciák kékben.

22:46

Ma már rendeztek meccset, ahol örülhetett egy skandináv csapat

Norvégia kiélezett meccsen, nagy izgalmak közepette győzte le Elefántcsontpartot, ezzel az első európai együttes lett az idei világbajnokságon, amelyik bejutott a nyolcaddöntőbe. Jelen meccsünk után egy másik válogatott a kontinensről  biztosan követi majd.

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22:33

A franciák a favoritok

Egyértelműen a francia válogatott számít a mérkőzés esélyesének. Didier Deschamps csapata az első meccsén Szenegál ellen játszott egy felejthető félidőt, azóta hengerel, Kylian Mbappé és a Norvégia elleni csoportmeccsen mesterhármast szerző Osumane Dembélé a góllövőlista élét ostromolja eközben.

Svédország a csoportban nyert és vesztett is 5-1-re, a továbbjutást egy Japán elleni döntetlennel biztosították be.

A párharc nyertese a nyolcaddöntőben a németeket tegnap kiejtő Paraguay csapatával játszik majd.

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Németország kiesett, Paraguay a 16 között

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