„Ezen a szinten teljesen elfogadhatatlan hiba” – Arteta élesen bírálta a tizenegyest visszavonó játékvezetőt

Danny Makkelie a 78. percben befújt egy látszólag teljesen egyértelmű tizenegyest, miután David Hancko rálépett Eberechi Eze lábára a 78. percben. A játékvezető azonban kiment a VAR-felvételeket megvizsgálni és végül visszavonta az ítéletet. De miért?

„Az UEFA és a FIFA egyre inkább a VAR bevezetése felé mozdul el, hogy a játékvezetőknek lehetőségük legyen újra megvizsgálni a vitatott tizenegyeseket, ami ellentmond annak a nyilvános álláspontjuknak, miszerint a VAR-nak minimális beavatkozás mellett maximális hasznot kell nyújtania.

A nemzetközi szervek azt szeretnék, ha a játékvezetők a legjobb döntést hozzák meg, bármennyi időbe is telik. Makkiele valószínűleg úgy gondolta, hogy a kontaktus mértékét tekintve a tizenegyes túl szigorú lenne, ezért meggondolta magát.

– idézte a The Athletic Graham Scottot, korábbi Premier League-játékvezetőt.

„Hancko belépett Eze útjába, megérintette a lábát, és nem a labdát játszotta meg, szóval ez szabálytalanság, igaz? De az érintkezés minimális volt, Eze a bal lábát Hancko felé húzta, hogy eltúlozta az ütközést, majd saját akaratából a földre vetette magát, szóval ez biztosan nem elég a tizenegyeshez, igaz? A legtöbb tizenegyeset kétféleképpen lehet leírni: könnyű síppal befújt, vagy egyértelmű. Ez az előbbi volt, de még az Arsenal is valószínűleg elfogadta volna, ha hasonló körülmények között tizenegyeset ítéltek volna ellenük, bár nem szívesen.

Makkiele bizonyára úgy gondolta, túl nagy büntetés lenne büntetőt adni ekkora kontaktért.

Talán nem meglepő, hogy a történtek után Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője rendkívül feldúlt volt az eset miatt.

„Miután az öltözőben átbeszéltük a srácokkal, mi történt, majd vissza is néztük az esetet, elképesztő csalódott és dühös vagyok. Ez szabálytalan volt és a párharcot is eldöntheti ez a hiba! Nagyon-nagyon felháborító, egyértelmű a kontaktus. Nem vonhatsz vissza egy ilyen döntést, miután tizenháromszor visszanézted, ezen a szinten teljesen elfogadhatatlan!” – mondta a TNT Sportnak.

Az dühít igazán, ahogyan visszavontál a büntetőt. Sajnálom, de ilyen egyszerűen nem történhet meg!

A találkozón egyékbént így is akadt két tizenegyes, Viktor Gyökeresével kerültek előnybe az angolok, amire Julián Álvarez büntetője volt a válasz. visszavágóra május ötödikén kerül sor, Londonban.