Nagyot harcolt az Atlético a kupadöntőben, de tizenegyesekkel elvérzett

Real Sociedad's players celebrate with the trophy at the end the Copa del Rey (King's Cup) final football match between Club Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium in Seville on April 18, 2026. Real Sociedad won Atletico Madrid 4-3 on penalties.
A Real Sociedad nyerte a Király-kupát
2026. 04. 19. 03:33
A Real Sociedad története során negyedszer hódította el a spanyol Király Kupát, mivel szombaton a sevillai döntőben 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel felülmúlta az Atlético Madridot.

A baszk csapat már 14 másodperc után vezetést szerzett Ander Barrenetxea fejesével, majd a nigériai Ademola Lookman egyenlítését követően ismét előnybe került Mikel Oyarzabal büntetőjével a szünet előtt.

A második félidőben nagy fölényben futballozó fővárosiak az argentin válogatottal világbajnok Julian Alvarez remek lövésével a 83. percben mentették hosszabbításra az összecsapást.

A ráadásban a Real Sociedad veszélyesebb volt a Bajnokok Ligájában elődöntős ellenfelénél, de újabb gól nem született, így az idegek csatája döntött. A tizenegyesek során az Atlético első két rúgója, a norvég Alexander Sörloth és Alvarez hibázott, míg a túloldalon csak egy lövésből nem lett gól, így a San Sebastian-i klub 1909, 1987 és 2020 után ünnepelhetett ismét.

Érdekesség, hogy 39 éve ugyanez a két csapat vívta a finálét, melynek forgatókönyve kísértetiesen hasonló volt: kétszer vezetést szerzett a Real Sociedad, az Atlético kétszer egyenlített, majd a tizenegyesek után akkor is a baszkok örülhettek.

A madridi együttes huszadik döntőjében tizedszer maradt alul, 2013 óta nem tudta elhódítani a trófeát.

Spanyol Király Kupa, döntő

Real Sociedad – Atlético Madrid 2-2 (2-1, 2-2, 2-2) – 11-esekkel: 4-3
gól: Lookman (19.), J. Álvarez (83.), illetve Barrenetxea (1.), Oyarzabal (45+1., 11-esből)

