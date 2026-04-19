Nagyot harcolt az Atlético a kupadöntőben, de tizenegyesekkel elvérzett

A baszk csapat már 14 másodperc után vezetést szerzett Ander Barrenetxea fejesével, majd a nigériai Ademola Lookman egyenlítését követően ismét előnybe került Mikel Oyarzabal büntetőjével a szünet előtt.

A második félidőben nagy fölényben futballozó fővárosiak az argentin válogatottal világbajnok Julian Alvarez remek lövésével a 83. percben mentették hosszabbításra az összecsapást.

A ráadásban a Real Sociedad veszélyesebb volt a Bajnokok Ligájában elődöntős ellenfelénél, de újabb gól nem született, így az idegek csatája döntött. A tizenegyesek során az Atlético első két rúgója, a norvég Alexander Sörloth és Alvarez hibázott, míg a túloldalon csak egy lövésből nem lett gól, így a San Sebastian-i klub 1909, 1987 és 2020 után ünnepelhetett ismét.

Érdekesség, hogy 39 éve ugyanez a két csapat vívta a finálét, melynek forgatókönyve kísértetiesen hasonló volt: kétszer vezetést szerzett a Real Sociedad, az Atlético kétszer egyenlített, majd a tizenegyesek után akkor is a baszkok örülhettek.

A madridi együttes huszadik döntőjében tizedszer maradt alul, 2013 óta nem tudta elhódítani a trófeát.