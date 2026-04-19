Nagyot harcolt az Atlético a kupadöntőben, de tizenegyesekkel elvérzett

A baszk csapat már 14 másodperc után vezetést szerzett Ander Barrenetxea fejesével, majd a nigériai Ademola Lookman egyenlítését követően ismét előnybe került Mikel Oyarzabal büntetőjével a szünet előtt.
A második félidőben nagy fölényben futballozó fővárosiak az argentin válogatottal világbajnok Julian Alvarez remek lövésével a 83. percben mentették hosszabbításra az összecsapást.
No digas nada. Solo CELEBRA. 💙#GUazenREALA pic.twitter.com/Uc8ESVqFJS
— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
A ráadásban a Real Sociedad veszélyesebb volt a Bajnokok Ligájában elődöntős ellenfelénél, de újabb gól nem született, így az idegek csatája döntött. A tizenegyesek során az Atlético első két rúgója, a norvég Alexander Sörloth és Alvarez hibázott, míg a túloldalon csak egy lövésből nem lett gól, így a San Sebastian-i klub 1909, 1987 és 2020 után ünnepelhetett ismét.
Érdekesség, hogy 39 éve ugyanez a két csapat vívta a finálét, melynek forgatókönyve kísértetiesen hasonló volt: kétszer vezetést szerzett a Real Sociedad, az Atlético kétszer egyenlített, majd a tizenegyesek után akkor is a baszkok örülhettek.
A madridi együttes huszadik döntőjében tizedszer maradt alul, 2013 óta nem tudta elhódítani a trófeát.
Spanyol Király Kupa, döntő
Real Sociedad – Atlético Madrid 2-2 (2-1, 2-2, 2-2) – 11-esekkel: 4-3
gól: Lookman (19.), J. Álvarez (83.), illetve Barrenetxea (1.), Oyarzabal (45+1., 11-esből)