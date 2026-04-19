bayern münchen foci vb 2026 labdarúgás serge gnabry
Foci

A németek egyik legnagyobb sztárja is lemaradhat a vb-ről

Serge Gnabry a Bayern München és a Real Madrid BL-meccsén.
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Futó Csaba
2026. 04. 19. 11:42
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Könnyen elképzelhető, hogy lemarad a júniusban kezdődő világbajnokságról Serge Gnabry, a Bayern München német válogatott futballistája. A klub szombaton jelentette be, hogy a 30 éves támadónak elszakadt az egyik combizma.

Bár a Bayern nem konkretizálta, mennyit kell kihagynia a játékosnak, árulkodó, hogy azt írták: hosszabb ideig nem játszhat.

Gnabry kezdett hét közben a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen, majd egy óra után cserélték le, de nem mutatta sérülés jeleit. Csapata továbbjutása után még teniszmeccsen is járt Münchenben a csapattársával, Joshua Kimmichhel.

Serge Gnabry és Joshua Kimmich a müncheni tenisztornán.
SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP

Julian Nagelsmann, a német nemzeti csapat szövetségi kapitánya május 12-én jelöli ki világbajnoki keretét, nagy kérdés, hogy Gnabry bevethető lesz-e a tornán.

A 30 éves Serge Gnabry ebben a szezonban 21 Bundesliga-mérkőzésen nyolc gólt szerzett és hét gólpasszt adott, komoly szerepe van abban, hogy a müncheniek támadósora ligarekordot jelentő mennyiségű gólt termelt az idényben. Az utóbbi időben alapember volt a válogatottban is: mind a hat világbajnoki selejtezőn kezdő volt, ahogy a márciusi két barátságos mérkőzésen, Svájc és Ghána ellen is.

