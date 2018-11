Cristiano Ronaldo góllal, Higuaín kihagyott büntetővel és pirossal segítette a Juvét

Portugália C. Ronaldo nélkül darálja le a Nemzetek Ligáját

A címvédő és éllovas Juventus kétgólos győzelmet aratott az AC Milan vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Nem sok volt sok esélye a hazai csapatnak, de ha mégis, azt sikerült elpuskázni. A meccs egyértelmű negatív hőse Gonzalo Higuaín, aki épp a Juvéból igazolt a Milanhoz, és most tizenegyest is rúghatott, de kihagyta. Csakhogy még rosszabb legyen a nap a számára, a meccs végén még ki is állították reklamálásért.

Miközben az argentin támadó élete egyik leghosszabb estéjén van túl, addig Cristiano Ronaldo érezhetően kezd belejönni: a portugál ismét betalált, és most már nyolcgólos a Serie A-ban.

A gól:

A torinóiak így továbbra is veretlenül, hatpontos előnnyel vezetik a tabellát a Napoli előtt, míg a milánóiak három győzelmet követően maradtak alul, így ötödik helyről várják a folytatást.