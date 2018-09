Két rekordot is megdöntött egy meccs alatt az Ajax 16 éves játékosa

Kétszer is vezettek Szalai Ádámék, ez is kevés volt

Szerda este bekapocsolódtak a Holland Kupa küzdelmeibe az Eredivisie csapatai is, az Ajax pedig az amatőr HVV Te Wervéhez látogatott. Mivel óriási a két klub közötti különbség, erősen tartalékosan állt ki az élvonalbeli csapat, így

helyet kapott a kezdőben az a Ryan Gravenberch is, aki 16 évesen és 4 hónaposan minden idők legfiatalabb kezdőjátékosa lett az amszterdamiak történelmében.

A középpályás ráadásul be is talált a meccsen, amivel a legfiatalabb gólszerző is lett.

Mivel bajnokin is bemutatkozott a PSV Eindhoven ellen, a legfiatalabb játékosa is a csapatnak, aki pályára került. Akármilyen karrierje is lesz a jövőben, már beírta magát a klub történelmébe.

