Ilyen lesz jövőre az FC Barcelona címere

Az FC Barcelona vezetősége úgy döntött, hogy modernizálja a klubcímert, hogy a 21. század trendjének megfeleljen. A szurkolók kétkedve fogadták a hírt, de valójában bizonyos időközönként mindig is kapott egy kis ráncfelvarrást a logó. A Barca magyar drukkereinek jó hírünk van, alig érzékelhető a különbség a mostani és a tervek szerint 2019 nyarától használt logó között.

A kontúrok erősödnek, a címer alsó felében eggyel kevesebb vörös csík kap helyet. Az így elveszett helyet úgy oldják meg, hogy az FCB kikerül a logó közepéről. A változás alig érzékelhető és tényleg modernnek hat.

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

🔵🔴 pic.twitter.com/csIHvX2ZyS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2018. szeptember 27.