nsüpapp lászló budapest sportarénatiborcz istvánsportállamtitkár
Sport

Vizsgálódik a sportállamtitkárság, miután a Tiborczhoz köthető cég a választások előtt kötött a korábbinál előnyösebb szerződést

sportállamtitkárság vizsgálat papp lászló sportaréna bérleti szerződés nsü rampart csoport
Varga Jennifer / 24.hu
admin Dajka Balázs
2026. 07. 17. 11:57
sportállamtitkárság vizsgálat papp lászló sportaréna bérleti szerződés nsü rampart csoport
Varga Jennifer / 24.hu
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár bejelentette, hogy felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportaréna tíz évre szóló bérleti szerződését, amelyet a Nemzeti Sportügynökség Zrt. a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal írt alá.

Az államtitkár Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy az NSÜ néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án írta alá a 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést a RaMpART csoporttal.

Ez azért is érdekes, mert a korábbi bérleti szerződés ugyanezzel a céggel mindössze egy évre szólt, és az új szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

„A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket” – olvasható a sportért felelős államtitkár bejegyzésében.

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