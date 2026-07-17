Vizsgálódik a sportállamtitkárság, miután a Tiborczhoz köthető cég a választások előtt kötött a korábbinál előnyösebb szerződést

Az államtitkár Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy az NSÜ néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án írta alá a 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést a RaMpART csoporttal.

Ez azért is érdekes, mert a korábbi bérleti szerződés ugyanezzel a céggel mindössze egy évre szólt, és az új szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

„A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket” – olvasható a sportért felelős államtitkár bejegyzésében.