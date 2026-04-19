Körömrágós meccsen a Fradi döntetlent játszott a BL-negyeddöntőben

Az FTC házigazdaként 31-31-es döntetlent játszott Érden a két magyarral felálló Metz csapatával a női kézilabda-Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén.

Nem épp a Metz a Ferencváros kedvenc ellenfele, a magyar csapat ugyanis legutóbb 2023-ban győzte le francia riválisát, azóta viszont négy alkalommal is kikapott – ugyanakkor egyenes kieséses párharcot sem veszített ellenfelével szemben. Jesper Jensen csapata – amely szűk kerettel, 12 mezőnyjátékossal és két kapussal várta a találkozót – nem kezdett túl jól, több dobás is kimaradt, a vendégek így 4-1-re elhúztak.

A 13. percben egy ütközés után Lylou Borg maradt fekve, percekre megállt a játék, majd hordágyon tolták le a mentők a francia csapat játékosát.

Megrázta magát a Fradi, 5-5-nél Ingstad találatával utol is érte ellenfelét, 9-8-ra pedig vezetnie is sikerült. Fordított aztán a Metz, amely a 26. percben már négy góllal is vezetett (11-15). Ebből azonban faragni tudott a szünetig az FTC, sőt a második félidő álomszerűen indult, mert a ferencvárosiak fordítottak, és lépéselőnyben voltak a Metzcel szemben.

22-20-ra is vezetett már a Ferencváros Ingstad találatával, de ekkor jött egy párperces rövidzárlat, amely során 5-0-s rohanást mutattak be a metziek. A Fradi tartását mutatja, hogy innen is vissza tudott kapaszkodni, izgalmas volt a hajrá, az utolsó perc elején pedig a Metz került előnybe. Jensen 19 másodperccel a vége előtt kért időt, ami bejött. Vogel harcolt ki magának egy lövőhelyzetet, és kiegyenlített. A legvégén még kellett izgulni egy videóbírózás miatt, de végül a játékvezetők nem ítéltek semmit, így maradt a 31-31-es végeredmény.

Hazai oldalon Emily Vogel hét, Klujber Katrin hat gólt szerzett, míg a vendégeknél Sarah Bouktit kilenc találattal a mezőny legeredményesebbje volt. Albek Anna hatig jutott, Vámos Petrának nem volt gólja. Böde-Bíró Blanka 14, Laura Glauser négy, a túloldalon Johanna Bundsen 12 lövést védett.

Visszavágó jövő szombaton Franciaországban.

Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés FTC-Rail Cargo Hungaria – Metz HB (francia) 31-31 (14-15)

Érd, v.: Mikelic, Paradina (horvátok) lövések/gólok: 52/31, illetve 54/31

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 4/4

kiállítások: 2, illetve 10 perc