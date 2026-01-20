sportkézilabdaférfi kézi eb 2026kézilabda eb
„Egyértelműen a leghülyébb sérülésem” – idő előtt ért véget az irányító Eb-je

Dani Baijens
Andreas Hillergren / TT / TT News Agency / AFP
Dani Baijens.
admin Aranyossy Áron
2026. 01. 20. 16:38
Idő előtt véget ért Dani Baijens Európa-bajnoksága, aki a második csoportmérkőzésen megsérült.

Véget ért Dani Baijens számára a férfi kézilabda Európa-bajnokság.

A holland válogatott irányítója a Horvátország elleni mérkőzésen sérült meg, ráadásul nem is játék közben. Nagyjából 18 perc telt el a mérkőzésből, amikor egy csere közben megsérült. Utólag kiderült, ez a torna végét is jelenti a számára.

Luc Steinsszel akartam cserélni, de ráléptem a szélsőnk lábára, és kificamítottam a bokámat. Nem tudok már játszani a tornán. Ez csupán a második sérülésem karrierem során, de egyértelműen a leghülyébb

– nyilatkozta Baijens a dán TV2-nek.

Hollandia egyébként 35-29-re kikapott Horvátországtól és mivel Svédország is legyőzte, már biztosan nem jut középdöntőbe. Georgia ellen viszont lesz még egy búcsúmeccse, erről lemarad Baijens.

Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

