„Egyértelműen a leghülyébb sérülésem” – idő előtt ért véget az irányító Eb-je

Véget ért Dani Baijens számára a férfi kézilabda Európa-bajnokság.
A holland válogatott irányítója a Horvátország elleni mérkőzésen sérült meg, ráadásul nem is játék közben. Nagyjából 18 perc telt el a mérkőzésből, amikor egy csere közben megsérült. Utólag kiderült, ez a torna végét is jelenti a számára.
Luc Steinsszel akartam cserélni, de ráléptem a szélsőnk lábára, és kificamítottam a bokámat. Nem tudok már játszani a tornán. Ez csupán a második sérülésem karrierem során, de egyértelműen a leghülyébb
– nyilatkozta Baijens a dán TV2-nek.
Hollandia egyébként 35-29-re kikapott Horvátországtól és mivel Svédország is legyőzte, már biztosan nem jut középdöntőbe. Georgia ellen viszont lesz még egy búcsúmeccse, erről lemarad Baijens.
Kapcsolódó
A kézi-Eb legnagyobb fordulata a pályán kívül történt: mindent visszaszív a németek kapusa
Andreas Wolff a csoportkör zárása után már kedveli az osztrákokat.