andreas wolffausztriaférfi kézilabda-eb 2026juri knorr
Sport

A kézi-Eb legnagyobb fordulata a pályán kívül történt: mindent visszaszív a németek kapusa

Andreas Wolff, a német kézilabda-válogatott kapusa az Ausztria elleni Európa-bajnoki mérkőzésen.
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
admin Futó Csaba
2026. 01. 20. 12:38
Andreas Wolff, a német kézilabda-válogatott kapusa az Ausztria elleni Európa-bajnoki mérkőzésen.
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Andreas Wolff, a német kézilabda-válogatott kapusa gyakorlatilag bocsánatot kért a csoportrivális osztrákoktól, miután csapata továbbjutott az Európa-bajnoki középdöntőbe.

Az előzmény, hogy Németország–Ausztria mérkőzést rendeztek a csoportkör első fordulójában, amely előtt Wolff azt mondta, a rivális antikézilabdát játszik, amit nemcsak nézni rossz, hanem a pályán is rossz megélni. A németek 30–27-es győzelmét követően már enyhébben fogalmazott, azt mondta, nem biztos, hogy a megfelelő szavakat használja, bár a véleménye nem változott.

Mindezek után Wolffék kikaptak a második körben Szerbiától, és meglegyintette őket a kiesés szele, mert egy papforma szerb győzelem Ausztriával szemben azt jelentette volna, hogy a németeknek legalább három góllal nyerniük kellett volna Spanyolország ellen a középdöntő eléréséhez. Csakhogy az osztrákok búcsúzóul meglepték a szerbeket, majd a németek 34–32-vel lépték le a spanyolokat, és a csoportot is megnyerték.

Ausztria, mindent visszaszívok

– írta Instagram-sztoriban Wolff, aki mellé szívet formáló kezeket ábrázoló emojit rakott.

„Nagy köszönet az osztrákoknak, akik igazi karaktert mutattak, és valóban segítettek nekünk. A győzelem nagy nyomást vett le rólunk. Nem kellemes szituáció, ha úgy állsz neki egy mérkőzésnek, hogy tudod, három góllal kell legyőznöd Spanyolországot. Az, hogy az osztrákok megcsinálták, igazán dicséretes” – fejtette ki bővebben is a háláját a német kapus a handball-world.news cikke szerint.

Nem ő volt az egyedüli a német csapatból, aki hálálkodott, a korábban a saját szövetségi kapitányát nyíltan kritizáló Juri Knorr is úgy fogalmazott, hogy a legmélyebb köszönettel tartoznak Ausztriának.

Az elmúlt egy hét alapján nem volt magától értetődő, és egy kicsit furcsa is, hogy segítettek nekünk

– mondta Knorr.

Az már eldőlt, hogy a dán, francia, norvég hármas biztosan szembejön Németországgal a középdöntőben. A negyedik ellenfél Portugália vagy Észak-Macedónia lesz.

Kapcsolódó
Norway's right back #42 Gabriel Ask Setterblom attempts to score during the Men's Preliminary Round Group B handball match between Norway and Argentina of the Paris 2024 Olympic Games, at the Paris South Arena in Paris, on July 27, 2024.
Ilyen kolosszális bakit ritkán látni: ezért nem nevezhette be játékosát az Eb-re a norvég kéziválogatott
Gabriel Setterblom a csoportmeccseket kénytelen volt a lelátón tölteni.

Ajánlott videó

Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

Friss

Népszerű

Összes
Csődközelbe került és boltbezárásra készülhet a magyar műszaki üzletlánc
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik