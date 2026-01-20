A kézi-Eb legnagyobb fordulata a pályán kívül történt: mindent visszaszív a németek kapusa

Andreas Wolff, a német kézilabda-válogatott kapusa gyakorlatilag bocsánatot kért a csoportrivális osztrákoktól, miután csapata továbbjutott az Európa-bajnoki középdöntőbe.

Az előzmény, hogy Németország–Ausztria mérkőzést rendeztek a csoportkör első fordulójában, amely előtt Wolff azt mondta, a rivális antikézilabdát játszik, amit nemcsak nézni rossz, hanem a pályán is rossz megélni. A németek 30–27-es győzelmét követően már enyhébben fogalmazott, azt mondta, nem biztos, hogy a megfelelő szavakat használja, bár a véleménye nem változott.

Mindezek után Wolffék kikaptak a második körben Szerbiától, és meglegyintette őket a kiesés szele, mert egy papforma szerb győzelem Ausztriával szemben azt jelentette volna, hogy a németeknek legalább három góllal nyerniük kellett volna Spanyolország ellen a középdöntő eléréséhez. Csakhogy az osztrákok búcsúzóul meglepték a szerbeket, majd a németek 34–32-vel lépték le a spanyolokat, és a csoportot is megnyerték.

Ausztria, mindent visszaszívok

– írta Instagram-sztoriban Wolff, aki mellé szívet formáló kezeket ábrázoló emojit rakott.

„Nagy köszönet az osztrákoknak, akik igazi karaktert mutattak, és valóban segítettek nekünk. A győzelem nagy nyomást vett le rólunk. Nem kellemes szituáció, ha úgy állsz neki egy mérkőzésnek, hogy tudod, három góllal kell legyőznöd Spanyolországot. Az, hogy az osztrákok megcsinálták, igazán dicséretes” – fejtette ki bővebben is a háláját a német kapus a handball-world.news cikke szerint.

Nem ő volt az egyedüli a német csapatból, aki hálálkodott, a korábban a saját szövetségi kapitányát nyíltan kritizáló Juri Knorr is úgy fogalmazott, hogy a legmélyebb köszönettel tartoznak Ausztriának.

Az elmúlt egy hét alapján nem volt magától értetődő, és egy kicsit furcsa is, hogy segítettek nekünk

– mondta Knorr.

Az már eldőlt, hogy a dán, francia, norvég hármas biztosan szembejön Németországgal a középdöntőben. A negyedik ellenfél Portugália vagy Észak-Macedónia lesz.