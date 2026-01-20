Fazekas az Eb-rangadóról: Izlandnak erősebb kerete van, viszont nálunk meg nagyon jó társaság van egy nagyon jó edzővel

Utolsó csoportmeccsén Izland ellen szerepel a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, és bár mindkét csapat biztosan középdöntős, a meccsnek nagy a tétje, hiszen nem mindegy, hány pontot viszünk magunkkal a folytatásra.

„Mindkét szélen nagyon jó játékosaik vannak, a kapusuk is nagyon jó, ezért védekezésben és támadásban is extrát kell nyújtanunk. Biztosan szükség lesz egy-két extra egyéni teljesítményre is, hogy megnyerjük a mérkőzést” – nyilatkozta az MTI-nek a keddi ellenfélről a balátlövő Pergel Andrej.

Az elmúlt években jól ment a csapatnak Izland ellen

A két évvel ezelőtti, részben hazai rendezésű Eb-n nyolc góllal verte a magyar csapat Izlandot, és az elmúlt hat évben három magyar siker mellett mindössze egyetlen izlandi diadalt lehetett feljegyezni. Ennek ellenére a magyar csapat irányítója, Fazekas Gergő úgy látja, hogy az ellenfél a favorit.

Azt gondolom, nem mi vagyunk az esélyesek. Izlandnak erősebb kerete van, viszont nálunk meg nagyon jó társaság van egy nagyon jó edzővel, aki nagyon jól felkészíti a csapatot.

Ha elkerüljük azokat a hibákat, amik az első két meccsen támadásban elkövettün, akkor azt gondolom, meg tudjuk őket verni” – mondta Fazekas az M4 Sportnak.

A 20.30-kor kezdődő meccset az M4 élőben közvetíti, a 24.hu pedig folyamatosan frissülő online tudósításban számol be róla.