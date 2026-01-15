Nem csak a szájuk járt, az olimpiai ezüstérmesek lenyomták az antikézilabdás osztrákokat

Az olimpiai ezüstérmes Németország 30-27-re nyert Ausztria ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság első játéknapján.

A mérkőzést megelőző napon Andreas Wolff kapus azt mondta az osztrák csapatról, hogy antikézilabdát játszik, míg a szövetségi kapitánya, Alfred Gíslason is kellemetlen ellenfélnek nevezte őket. Utóbbi mindenképp beigazolódott, mert nagyon tapadt ellenfelére Ausztria. A németek az első félidő hajrájában 4-1-gyel tudtak nagyobb különbséggel ellépni, ötnél több találattal nem is vezettek a meccsen. Az osztrákok végig meccsben maradtak, Wolff pedig 12 védéssel komoly részt vállalt a sikerből.

A másik késő esti meccsen a norvégok 17 góllal verték az ukránokat, a mérkőzést a Kiss Olivér, Bíró Ádám kettős vezette.