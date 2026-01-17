Megdöntötte az Eb-gólcsúcsot az ukránokat megszóró francia kézicsapat

Megdöntötte a férfi kézilabda Európa-bajnokság gólcsúcsát a címvédő francia válogatott, amely szombaton 46-26-ra nyert Ukrajna ellen a csoportkör második fordulójában, a norvégiai Fornebuban.

A korábbi rekord 42 találat volt: a franciák csütörtökön 42-28-ra verték Csehországot, a svédek 42-26-ra nyertek Georgia ellen 2024-ben, a norvégok pedig 42-31-re győzték le Lengyelországot 2022-ben.

A franciák egy másik csúcsot beállítottak: eddig a csehek egyedül tartották a legnagyobb különbségű győzelem rekordját férfi Európa-bajnokságon, mivel 1998-ban 38-18-ra verték Macedóniát.

A magyar bajnoki címvédő Veszprém jobbszélsője, Yanis Lenne két góllal járult hozzá a sikerhez.

Voltak azért szorosabb meccsek is

A spanyolok öt góllal nyertek Ausztria ellen, Imanol Garciandía, a Szeged jobbátlövője négyszer volt eredményes a győztes együttesben. A világbajnoki ezüstérmes horvátok – akik első meccsüket játszották a tornán – a vártnál nehezebben és szorosabban, 32-29-re nyertek Georgia ellen.

Mario Sostaric, a Szeged jobbszélsője a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal vette ki részét a sikerből. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.