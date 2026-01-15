sportkézilabdakézilabda ebférfi kézi eb 2026
Sport

A címvédő erődemonstrációt tartott a kézilabda-Eb nyitómeccsén

Stian Lysberg Solum / NTB / AFP
24.hu
2026. 01. 15. 20:23
Stian Lysberg Solum / NTB / AFP

A címvédő Franciaország valósággal átgázolt Csehországon a férfi kézilabda Európa-bajnokság első játéknapján.

Csütörtökön a norvégiai Fornebuban renezett meccsen 6-0-val kezdtek a franciák, 7-8 góllal is vezettek, végül félidőben 20-14-gyel vonultak pihenőre. A csehek viszont apránként elkészültek az erejükkel és villámgyorsan nőtt a különbség, végül 42-28-ra győzött Franciaország,

Eközben viszont Dániában szorosbb eredmény született, de a spanyolok így is rajt-cél győzelmet rattak a szerbek felett, vagyis végig vezetve nyertek 29-27-re.

Eredmények – Kézilabda-Eb, csoportkör, 1. forduló

A csoport (Herning):

Spanyolország-Szerbia 29-27 (19-15)

C csoport (Fornebu):

Franciaország-Csehország 42-28 (20-14)

Ajánlott videó

„A Real Madrid-edző, aki egy győztes El Clásicóba bukott bele” – Miért kellett Xabi Alonsónak távoznia?

Friss

Népszerű

Összes
Szakjogász: Nem igaz, hogy a javítóintézet a börtön egy formája
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik