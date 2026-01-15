A címvédő erődemonstrációt tartott a kézilabda-Eb nyitómeccsén

A címvédő Franciaország valósággal átgázolt Csehországon a férfi kézilabda Európa-bajnokság első játéknapján.

Csütörtökön a norvégiai Fornebuban renezett meccsen 6-0-val kezdtek a franciák, 7-8 góllal is vezettek, végül félidőben 20-14-gyel vonultak pihenőre. A csehek viszont apránként elkészültek az erejükkel és villámgyorsan nőtt a különbség, végül 42-28-ra győzött Franciaország,

Eközben viszont Dániában szorosbb eredmény született, de a spanyolok így is rajt-cél győzelmet rattak a szerbek felett, vagyis végig vezetve nyertek 29-27-re.