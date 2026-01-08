sportkézilabdanői kézilabdakuczora csenge
Két magyar válogatott kézist is igazol a CSM Bucuresti

Kuczora Csenge interjút ad.
Szigetváry Zsolt / MTI
2026. 01. 08.
Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatához igazol.

A román klub honlapja közölte, hogy mindkét játékos 2028 nyaráig írta alá a szerződését, ám nagy különbség, hogy míg a jobbszélső Faluvégi már februárban csatlakozik a csapathoz, addig a balátlövő csak nyáron érkezik a román fővárosba. Ez azzal is magyarázható, hogy a szélső csapata, a HB Ludwigsburg csődbe ment és megszűnt, Faluvégi pedig elülső keresztszalagja és porcsérülés miatt műtétből lábadozott, így nincs klubja.

Kuczora viszont a Thüringer HC játékosa, amelynél nyáron jár le a szerződése.

