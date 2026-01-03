gabriel jesusarsenalfocisport
Gabriel Jesus utolsó megkísértése

Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images
admin Egri Viktor
2026. 01. 03. 16:17
Gabriel Jesus Arsenal Aston Villa első gól a visszatérése óta premier league brazil válogatott
Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images
Gabriel Jesus mez alól elővillantott pólója a csatár csaknem egy teljes esztendőt követően szerzett első gólja után azt kiáltja: „Jézushoz tartozom”. A Jézusok megszokottnál (egy) nagyobb száma (kettő) miatt ez a kijelentés eleve érdekes, de kizárólag sportszempontokat figyelembe véve is az. ( Ez a cikk úgy szól futballról, hogy ürügynek használja azt, ahogy Isten is csak ürügynek tart egy belőtt gólt az ige hirdetésére.)

A sportolók babonássága közismert. Esszenciális módon, ráadásul hetente ismétlődve kell szembenézniük saját jelentőségük mérőszámaival, két verseny között élnek le újabb rövidke életeket, majd néznek szembe ismét a végső megméretéssel.

Ez a fajta permanens számvetés szinte kikényszeríti a történések irányíthatóságába vetett hitet. A rengeteg tényező között, amely hat a napi teljesítményre, műszerek százaival dolgozó tudósok sem ismernék ki magukat, így a kontroll fenntartására kizárólag a befolyás alatt tartható apróságokból felépített magabiztosság marad, amely viszont mindenki által ismert és elismert módon a sportbeli siker szükséges összetevője.

A felszerelések bepakolásának meghatározott sorrendje liturgiává, a fordítva felvett alsónemű miseruhává válik, és egyszerre erősíti fel az ég felé rebegett fohászt.

A futballisták, mint a sportolók elitjének tagjai, a lehető legnagyobb reflektorfényben élik meg vallásos révületüket (a babonákból felépített rendszer is egy-egy alkalmazott evangélium), beszélnek is róla a nyilvánosság előtt, és így mára már ők a világtrend szerint visszaszoruló vallásosság legnagyobb hatású misszionáriusai.

A csillogás perceiben Jézust dicsőítem

– mondta Gabriel Jesus a meccs utáni interjúban, majd az előző 11 hónap nehézségeit emlegette fel, és hogy remek formában volt, amikor megsérült, amivel nem tudta, mi Jézus célja, de végül is emberként is fejlődött az előző időszakban, és bízott a folyamatban, és Jézusban, így jutott el az újabb gólszerzés pillanatáig.

A csúcsformában elszenvedett sérülés más következtetés levonására is alkalmas lehet, de minden magyarázatok legkevésbé bonyolultja és legegyszerűbbje a hit.

