„Itthon vagyok, itt is maradok” – hosszabbított vb-ezüstérmes klasszisával a Fradi

A friss világbajnoki ezüstérmes Emily Vogel szerződést hosszabbított a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatával.

A társházigazda német válogatott vezéreként a 27 esztendős balátlövőt posztján beválasztották a november-decemberi világbajnokság álomcsapatába. A zöld-fehér klub honlapjának szombati híradása alapján a szerződését kettő plusz egy évvel hosszabbították meg.

Itthon vagyok, itt is maradok

– hangsúlyozta a magyarul is folyékonyan beszélő Vogel, aki kiemelte: hat év után is úgy érzi, hogy a legjobb helyen van.

„Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek.”

Vogel – leánykori nevén Bölk – 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett, ezek közül a klub honlapja a 2023-as Bajnokok Ligája elődöntőjében az Esbjerg legyőzését jelentő találatát emelte ki.

Ennek is köszönhetően BL-ezüstérmet nyert az FTC játékosaként, emellett két bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben.

Az FTC-ből Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott, míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra, valamint Angela Malestein is.