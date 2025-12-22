A rendőrség is vizsgálja a 19 éves bíróverő focista ügyét

Simon Gergőt, a Kenderes FC U19-es labdarúgóját örökre eltiltotta az MLSZ, mivel a Tiszaföldvár elleni november végi bajnoki mérkőzés hajrájában előbb arcon ütötte Pálinkás Botond játékvezetőt, majd a térdébe talpalt.

Honlapunk az eset után megszólaltatta a bírói karriert másfél éve megkezdő 23 éves sporit – akiről kiderült, ha rövid ideig is, de Kunszentmártonban csapattársa volt Simonnak –, majd a tettlegességet elkövető fiatal játékost is. Utóbbi nem keresett mentséget, ám úgy fogalmazott, Pálinkás provokálta. Megjegyezte azt is, hogy:

Túl súlyosnak és elég egyoldalúnak tartom az ítéletet, mert meg sem hallgattak engem mint a másik felet, sem a csapattársakat, az ellenfél játékosait, de az edzőket sem. Csak a Pálinkás Botira hagyatkoztak, arra, amit beírt a jegyzőkönyvbe.

A fiatal labdarúgó állítása kapcsán honlapunk az MLSZ-hez fordult. Azt kérdeztük a szövetségtől, pontosan mi az eljárási rend.

A futball ezen szintjén van-e ellenőr a mérkőzéseken?

A játékvezető jelentését ellen kell-e jegyezze a két edző, az asszisztens, vagy – jelen esetben – valóban csak Pálinkás Botondnak kellett leírnia, mi történt, mitől szabadultak el az indulatok, miért adott a mérkőzésen négy piros lapot?

Kinek kell aláírnia a játékvezető jelentését?

Beidézi és meghallgatja-e a vétkes felet és a játékvezetőt, az asszisztenst, az edzőket a fegyelmi bizottság a döntése előtt, vagy sem?

Kiderült, Simon téved, mert bár a szövetség fegyelmi bizottsága első lépésként valóban csak a mérkőzés jegyzőkönyvére hagyatkozik ilyen esetekben, és „a játékvezető, a játékvezető-asszisztens, valamint a hazai-, és a vendég csapatvezetők nyilatkozatai, egybehangzó állítások alapján” hozza meg a határozatát, ám jelen esetben a jegyzőkönyvben „mindkét csapatvezető (edző) írásos nyilatkozatban írta le saját szemszögből a mérkőzést és a pályán történteket, és a kiállított játékos edzője is teljeskörűen elismerte a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő események helytállóságát”.

Az örökös eltiltásról szóló fegyelmi döntést Simon Gergő, ha akarja, megfellebbezheti, ebben az esetben lesz lehetősége a fellebbviteli bizottság előtt kifejteni állításait.

A szövetség végül egy fontos körülményre hívta fel a figyelmünket:

a 19 éves labdarúgó büntetése azért is ilyen súlyos, mert nem először vesztette el a fejét. Azaz visszaeső.