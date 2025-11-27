„Sok török szurkoló meg fog lepődni, ha Naby Keitát meglátja a pályán és azt mondja majd: Várjunk csak, ő a Fradiban játszik?!”

A Ferencváros várakozáson felül teljesít az Európa Ligában, hiszen négy mérkőzésen 10 pontot gyűjtve harmadik helyen áll az alapszakaszban, ráadásul egyike az öt veretlen együttesnek. A Ludogorec, Salzburg és Genk legyőzése mellett csak Viktoria Plzen ellen veszített pontokat a magyar bajnok, bár, ha azt nézzük, hogy a Fradi bő egy félidőt emberhátrányban játszott és Aleksandar Pesic a 94. percben egyenlített ki, arra a meccsre is jó emlékekkel gondolhatnak a szurkolók.

Most viszont az eddigi legnehezebb feladat vár az FTC-re, és nemcsak a Fenerbahce játékereje, hanem a körülmények miatt is, ami Isztambulban vár a csapatra. A török együttes szurkolótábora híres a szenvedélyéről, brutális hangulat uralkodik a lelátón, ráadásul a Fener mindössze hét pontot csipegetett össze az eddigi négy meccsén az EL-ben, vagyis nagyon kellene a győzelem. Mivel a csapat a nyáron arra készült, hogy még José Mourinhóval bejut a Bajnokok Ligájába, ezért olyan sztárjátékosaik vannak, mint

Éderson, Milan Skriniar, vagy Marco Asensio.

A BL-álom azonban szertefoszlott, Mourinho pedig azóta már annak a Benficának kispadjára került, amely elgáncsolta a törököket a Bajnokok Ligája-főtábla küszöbén. Persze az egykor a három magyart is foglalkoztató RB Leipzigot is megjárt Domenico Tedesco ellen sem lesz könnyebb dolga Robbie Keane-nek.

„Mi vagyunk a Fenerbahce, és minden dicsőséget magunknak akarunk!”

A török sztárcsapat idényét alapjaiban határozta meg a BL-selejtezőből történő kiesés. A Fener ugyanis évek óta erőlködik, hogy bajnoki címet nyerjen, de bármennyit is költött, bármilyen sztárokat gyűjtött össze, valaki mindig előzni tudott. Ez azonban nem gátolta meg Ali Koc elnököt, hogy nagy terveket szövögessen – a szövetséggel rendszeresen ádáz harcot vívó elnök 22 milliót sem sajnált Kerem Aktürkogluért a siker érdekében. Ennek ellenére már a Feyenoord ellen is gyenge játékot mutatott az együttes, a Benfica elleni kiesés pedig Mourinho állásába került, de Koc is csak egy Török Kupa-győzelmet tudott felmutatni az elmúlt évekből, ezért nem választották meg ismét a klub elnökévé.

„A Fenerbahce szezonját két különböző szakaszra bontva kell értékelni. A csapat José Mourinho irányítása alatt kezdte a bajnokságot, de a Benfica elleni kiábrándító mérkőzések után a felek elváltak egymástól. Fontos megjegyezni, hogy a klub vezetése is változott a szezon során, Sadettin Saran váltotta Ali Kocot az elnöki poszton” – mondta a 24.hu megkeresésére Süleyman Tetik, a Mackolik vezető hírszerkesztője.

Az újságíró azt is leszögezte, hogy ennek megfelelően alakultak az elvárások is, miután be kellett érni az EL alapszakaszával.

A szezon elején a Fenerbahce a Bajnokok Ligája-kvalifikációra építette terveit, a keret minőségét tekintve finoman szólva is elég erősnek kell lennie az Európa Ligához. Ha megnézzük az ellenfeleket, az Aston Villán kívül nincs sok olyan csapat, amelyik csupán a keretet figyelembe véve kihívója lenne.