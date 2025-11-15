Nem segített a Lunde-mágia, EL-főtáblás az Esztergom kézicsapata

Elek Gábor vezetőedző együttese egy hete mutatkozott be a nemzetközi kupaporondon, saját közönsége előtt 29-28-ra nyert a szerb bajnok ellen. A hétközi főpróba nem sikerült jól a királyvárosiaknak: szerdán meglepetésre 31-31-es döntetlent játszottak a Váci NKSE otthonában.
Kiegyenlített játékot hozott az első 15 perc, 6-6 után viszont 12-7-re el tudott távolodni az Esztergom, amely előnyéből a szünetig négy gólt megőrzött.
A fordulás után is tartotta előnyét a vendég együttes, és bár a belgrádiak 17-17-nél egyenlíteni tudtak, az Esztergom idegenben is nyert, így kettős győzelemmel lépett a főtáblára.
A hazaiaknál a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde 11 lövést hárított, akárcsak esztergomi részről a világbajnokságra készülő, Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott kerettagjai közül Bukovszky Anna. Ballai Borbála és Varga Emília öt-öt góllal járult hozzá a visszavágó megnyeréséhez. A többi válogatott kerettag közül Kovács Anett három, míg Faragó Lea négy gólt szerzett.
Kézilabda, nők, Európa Liga- selejtező, 2. forduló, visszavágó
Crvena zvezda (szerb) – MOL Esztergom 24-27 (11-15)
továbbjutott: az Esztergom, kettős győzelemmel, 56-52-es összesítéssel.