Két szurkolót kitiltott a zalaegerszegi kosárlabdaklub

Két szurkolót kitiltottak a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Zalakerámia ZTE KK mérkőzéseiről.

A zalaiak múlt pénteken hazai pályán 90-83-ra kikaptak a Kaposvártól, a mérkőzés után pedig Jericole Hellems ököllel megütötte az egyik hevesen szitkozódó szurkolót. A történtek után a csapattársak rángatták a kosarast az öltözőbe, a ZTE pedig azonnal szerződést bontott Hellemsszel.

Érdekes módon csak napokkal később közölte a klub, hogy kivizsgálja az esetet, ennek végén pedig úgy döntött, hogy két drukkert két évig nem enged be a mérkőzéseire.