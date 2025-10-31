Ököllel ütött arcon egy nézőt egy NB I-es kosárlabdázó

A ZTE kosárlabdacsapatának amerikai légiósa, Jericole Hellems ököllel ütött arcon egy szurkolót.

A zalaegerszegiek hazai pályán fogadták a Kaposvárt péntek este, a nézőtéren pedig valaki annyira szidta a légióst, hogy a jelek szerint betelt a pohár Hellemsnél. A felvételen jól látszik, hogy amikor kiment a drukkerekhez a csapat, hogy megköszönje a támogatást, az amerikai játékos nemes egyszerűséggel behúzott egyet a nézőnek.

A meccset egyébként jól kezdték a hazaiak, de a négy ponttal megnyert nyitónegyed után a kaposváriak vették át az irányítást, a második félidőben pedig gyakorlatilag végig vezetve húzták be a meccset 90-83-ra. A ZTE hat meccs után egy győzelemmel és öt vereséggel áll.