Azonnal kirúgták az NB I-es kosárlabdázót, aki behúzott egy őt bíráló szurkolónak

Felbontotta Jericole Hellems szerződését a zalaegerszegi kosárlabdacsapat.

Az amerikai játékos a Kaposvár elleni mérkőzés után az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe. Az incidens kapcsán este a klub közleményt adott ki, miszerint azonnali hatállyal felbontották a szerződését.

Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül

– írta a közlemény.

A mérkőzést egyébként 90-83-ra elveszítette a ZTE, amely hat meccs után egy győzelemmel és öt vereséggel áll a bajnokságban.