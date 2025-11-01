sportkosárlabdazalaegerszegjericole hellems
Sport

Azonnal kirúgták az NB I-es kosárlabdázót, aki behúzott egy őt bíráló szurkolónak

M4 Sport
24.hu
2025. 11. 01. 03:42
M4 Sport

Felbontotta Jericole Hellems szerződését a zalaegerszegi kosárlabdacsapat.

Az amerikai játékos a Kaposvár elleni mérkőzés után az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe. Az incidens kapcsán este a klub közleményt adott ki, miszerint azonnali hatállyal felbontották a szerződését.

Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül

– írta a közlemény.

A mérkőzést egyébként 90-83-ra elveszítette a ZTE, amely hat meccs után egy győzelemmel és öt vereséggel áll a bajnokságban.

Kapcsolódó
Ököllel ütött arcon egy nézőt egy NB I-es kosárlabdázó
Elfogyott a légiós türelme.

Ajánlott videó

Egy játékvezető kukkolhatta a női focistákat

Friss

Népszerű

Összes
Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik