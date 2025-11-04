Klubja kivizsgálja, miért borult el a szurkolót megütő kosaras agya

Még pénteken történt, hogy a vendéggyőzelemmel véget érő ZTE–Kaposvár férfi kosárlabda-bajnoki után a zalaiak amerikai légiósa, Jericole Hellems ököllel arcon ütött egy szurkolót. Az eset itt nézhető meg.

„Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül” – írta az eset után közleményében a ZTE, amely nyomban felbontotta Hellems szerződését.

Az amerikai kosaras ütése óta négy nap telt el, és a ZTE most újabb közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben azt írja:

Klubunk nem szeretne elmenni az ütést kiváltó okok mellett sem, hiszen ebben másoknak is megvan a felelőssége. A rendelkezésre álló felvételek birtokában már a pénteki mérkőzés után megkezdődött a történtek alapos kivizsgálása.

A vizsgálat lezárultát követően meghozzuk a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy csapatunk mérkőzésein visszatérjen az a miliő, amely mindig is jellemezte az egerszegi kosárlabdázást”.

Az 1 győzelem mellett 5 vereséggel álló csapat hétfőn nevezte ki edzőnek a görög Kosztasz Mekszaszt, aki szerdán a Szeged elleni idegenbeli meccsen debütál.