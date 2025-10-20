Tragédia Olaszországban: kövekkel és téglákkal dobálták meg a buszt a drukkerek, meghalt az egyik sofőr

Tragédia történt az olasz kosárlabda-másodosztályban lejátszott Sebastiani Rieti és a Pistoia mérkőzés után. A vendégek 88-73-as győzelmével véget ért összecsapás után a hazai drukkerek kövekkel és téglákkal dobálták meg a vendégszurkolókat szállító buszt.

Az egyik tégla betörte az üveget és eltalálta a busz váltósofőrét, aki a helyszínen életét vesztette.

A Gazzetta cikke szerint a toszkán település, Pistoia polgármester, Alessandro Tomasi közleményben ítélte el a történteket, részvétéről és támogatásáról biztosította a gyászoló családot. Megszólalt a Riesti is, amelynek elnöke az egész klub nevében részvétét fejezte ki.

🔵 Caccia ai responsabili dell’assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c’erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025

„Ami az Estra Pistoia elleni mérkőzés végén történt, megdöbbentett minket. A Sebastiani teljes mértékben elhatárolódik a történtektől, és legmélyebb részvétét és együttérzését fejezi ki a tragikusan elhunyt sofőr családjának.

Ez egy nagyon súlyos ügy, és a nyomozók, akikben teljes mértékben bízunk, fényt derítenek majd rá. Olyan eseményekről beszélünk, amelyeknek semmi közük a sporthoz, és teljesen távol állnak azoktól az értékektől, amelyeket klubként minden nap igyekszünk fenntartani

– mondta Joseph David.