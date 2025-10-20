kosárlabdaolaszországpistoiarieti
Tragédia Olaszországban: kövekkel és téglákkal dobálták meg a buszt a drukkerek, meghalt az egyik sofőr

Pistoia Basket 2000 / Facebook
A pistoiai klub megemlékezése a Facebookon.
admin Futó Csaba
2025. 10. 20. 10:08
Tragédia történt az olasz kosárlabda-másodosztályban lejátszott Sebastiani Rieti és a Pistoia mérkőzés után. A vendégek 88-73-as győzelmével véget ért összecsapás után a hazai drukkerek kövekkel és téglákkal dobálták meg a vendégszurkolókat szállító buszt.

Az egyik tégla betörte az üveget és eltalálta a busz váltósofőrét, aki a helyszínen életét vesztette.

A Gazzetta cikke szerint a toszkán település, Pistoia polgármester, Alessandro Tomasi közleményben ítélte el a történteket, részvétéről és támogatásáról biztosította a gyászoló családot. Megszólalt a Riesti is, amelynek elnöke az egész klub nevében részvétét fejezte ki.

„Ami az Estra Pistoia elleni mérkőzés végén történt, megdöbbentett minket. A Sebastiani teljes mértékben elhatárolódik a történtektől, és legmélyebb részvétét és együttérzését fejezi ki a tragikusan elhunyt sofőr családjának.

Ez egy nagyon súlyos ügy, és a nyomozók, akikben teljes mértékben bízunk, fényt derítenek majd rá. Olyan eseményekről beszélünk, amelyeknek semmi közük a sporthoz, és teljesen távol állnak azoktól az értékektől, amelyeket klubként minden nap igyekszünk fenntartani

– mondta Joseph David.

