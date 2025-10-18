real madridxabi alonsorodrygovinícius junior
Sport

Vinícius és Rodrygo szorítóban – mi lehet a megoldás a Real braziljainak helyzetére?

Mateo Villalba Sanchez/Getty Images
admin Egri Viktor
2025. 10. 18. 03:33
Mateo Villalba Sanchez/Getty Images
A futballban nincs olyan, hogy hála, és miután a futball – ahogy minden más is, csak látványosan megvilágított díszletek között – az élet leképezése, állíthatjuk, az életben sincs. Általában az utóbbi a fontosabb, mert nem minden futball, viszont minden élet. A szervezetek egyáltalán nem képesek hálára, főleg, mert szívverésük az örök, de mindig csak pillanatnyi győzelem, akármilyen területen is tevékenykedjenek, de ha ráadásul még az élsportban is teszik, pláne.

Persze, nem is biztos, hogy hálára lenne szükség ahhoz, hogy Rodrygo és Vinícius Junior együtt szerepeljen a pályán, és Xabi Alonso terveiben, inkább biztos hogy nem, mert egy 24 és egy 25 éves világklasszis közös játéka lehetne akár természetes is. A nyáron érkezett spanyol tréner azonban a jelek szerint ugyanazon a poszton képzeli el a két játékost, és csak a legritkább esetben, mások meccsvégi energiáinak megtakarítása érdekében hajlandó elnézni őket együtt: ebben a szezonban eddig ötször egymás cseréiként léptek pályára, és mindössze 35 percet fociztak társként a Realban.

Mintha Francis Ford Copolla Al Pacino és Robert De Niro közül csak az egyiknek adna szerepet a Keresztapa 2-ben, mert szerinte mindkettőjük Vito Corleoneként lenne képes a legtöbbet kihozni magából.

Így utólag Don Michael Corleone sem elképzelhető Al Pacino nélkül és a film sem csak egyikükkel, ahogy a Real drukkerei a 2021-22-es és a 2023-24-es szezon igazán szélesvásznú drámákat hozó Bajnokok Ligája-sikereit is csak rendkívüli fantáziával gondolhatnák el bármelyik brazil nélkül. Nem is könnyű, mert mindkét sorozat utolsó szakaszában szereztek maguknak elévülhetetlen érdemeket, a negyeddöntőktől számolva ketten 15 kanadai pontot hoztak. Ráadásul, más-más felállásban, mert az első sorozatban a pálya két szélét foglalták el a leggyakrabban, a másodikban legtöbbször ékpárként futballoztak egymás mellett.

Franco Mastantuono és Arda Güler favorizálása azokon a posztokon, amelyeken Rodrygo minden további nélkül helytállhatna, két olyan futballistának okoz újabb küzdelmeket, akik már a Realnál is igazolták, méltatlan helyzetekből is képesek magukat felépíteni, csak éppen karrierjükben előrehaladva, már többször is égősort szerelve a klub stadionkarima nagyságú glóriájába, igazságosnak érezhetik-e azt, ami történik?

Vinícius Juniorban felélénkülhetnek fojtogató idők emlékei,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Kele János: feltámasztható a magyar futballkultúra szellemisége?

Friss

Népszerű

Összes
Macron a legfontosabb projektjéért szinte mindent feláldozott, mostanra kiderült, azt is fel kell adnia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik