Szoros első félidő után KO-zta a Fradi Elek Gábor csapatát

Győzelemmel mutatkozott be a dán Jesper Jensen a Ferencváros női kézilabdacsapatának kispadján: a Magyar Kupa-címvédő 36-26-ra verte hazai pályán az Esztergomot a kilencedik fordulóból előrehozott mérkőzésen.

Rögtön egy rangadóval indult a szezon, ugyanis az előző bajnokság ezüstérmese fogadta a bronzérmest. A találkozó eleje ennek megfelelően szorosan is alakult, bár az FTC rendre lépéselőnyben volt, hiába vezetett többször is három góllal, a korábban a Ferencvárost irányító Elek Gábor (akit a hazai közönség a meccs előtt és után is éltetett) jelenlegi csapata a félidőre minimálisra csökkentette a hátrányát, 15-14 volt ekkor az állás.

Jacques Emma aztán a második félidő első percében ki is egyenlített, innentől kezdve azonban kilőtt a házigazda, Hársfalvi Júliáék pedig

bő négy perc alatt bemutattak egy 5-0-s rohanást, amivel meg is alapoztak a későbbi győzelmüknek.

Orlane Kanor 45. percben dobott góljánál már tíz volt a különbség a két csapat között (27-17), innentől kezdve csak az volt a kérdés, mennyire páholja el riválisát a Fradi. Végül 36-26-ra nyert az FTC, Angela Malestein hat gólt dobott, Laura Glauser pedig 13-at védett.