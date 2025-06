Drámai csatában verte a Barcát, döntős a Veszprém ificsapata

A Veszprém HA hosszabbítás után 43-42-re legyőzte szombaton a Barcelonát az európai férfi ifjúsági kézilabdaliga németországi elődöntőjében.

Az MTI beszámolója szerint a magyar csapat a 49. percben négy góllal vezetett, ám ellenfele a hajrában egyenlített. Az utolsó szűk két percet emberhátrányban töltötte a Veszprém, amelynek ennek ellenére volt esélye a győztes találat megszerzésére, de nem járt sikerrel. A hosszabbításban előbb két góllal ellépett a Barcelona, majd fordítottak a veszprémiek.

Juhász-Tóth Zalán öt másodperccel a vége előtt betalált, majd Várady-Szabó László kivédte az időn túli szabaddobást, ez pedig csapatuk döntőbe jutását jelentette.

Barna János és Juhász-Tóth tíz-tíz góllal, Várady-Szabó 18 védéssel zárt.

