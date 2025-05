Tartalékosan is simán nyert a magyar kéziválogatott, teljes az Eb mezőnye

A magyar férfi kézilabda-válogatott vasárnap 37-24-re legyőzte Finnországot az Európa-bajnoki selejtező utolsó fordulójában, így veretlenül zárta a sorozatot.

A magyarok szerdán 15 góllal nyertek Szlovákiában, ezzel biztossá tették kijutásukat a kontinenstornára és a csoportelsőségüket is. A finneknek matematikai esélyük még volt a továbbjutásra, kezdetben ez meg is látszott a tartalékos magyarok ellen – öt alapember kapott pihenőt a vasárnapi meccsre. Még így is el tudtak húzni a mieink 12-7-re, de ez leginkább Nagy Benedek védéseinek volt köszönhető.

Második félidőben tovább nőtt a magyar fölény, főleg Imre Bence és Pergel Andrej dobálta a gólokat. Ahogyan az első félidőben, Chema Rodríguez ezúttal is minden mezőnyjátékosát lecserélte, de a játék minőségén ez nem látszott meg. A 47. percig még úgy-ahogy tartották magukat a finnek, a folytatásban azonban a hazaiak egy 8-1-es sorozattal tették fölényessé sikerüket. Nagy Benedek 12 védéssel járult hozzá a győzelemhez, Imre Bence nyolc találattal zárt.

Nem jutott így a tornára Finnország, Magyarország viszont a selejtezősorozatot öt győzelemmel és egy döntetlennel zárta. Az Eb-csoportkör sorsolását csütörtök este rendezik.