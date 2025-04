Kiütéssel nyert a pólóválogatott, de a kapitány szerint túl sok gólt kaptak

Hollandia a kezdetben egyáltalán nem találta a magyar védekezés ellenszerét, így az előnyünk négygólosra nőtt, ezután viszont kissé kapkodóvá és pontatlanná vált a magyarok játéka, így az ellenfél 5-4-re felzárkózott. A második negyedben már jobban kiütközött a két csapat közti különbség, ehhez nagyban hozzájárultak Csoma védései is, míg támadásban sorra lőtték az akciógólokat Varga Zsolt tanítványai. A nagyszünetben 11-6-os állást mutatott az eredményjelző.

Térfélcserét követően egy tökéletesen kijátszott emberfóros góllal nőtt a különbség, de erre azonnal válaszolt a Honvédban játszó Hessels egy távoli bombával. A magyarok szinte bárhogy képesek voltak betalálni, lefordulásból, előnyből, távolról vagy kijátszott figurákból, míg a túloldalon ez a repertoár csak a fórokra és a hajszálpontos távoli bombákra korlátozódott, így folyamatosan nőtt a távolság a csapatok között.

Az utolsó nyolc percben az egyre fáradó hollandokon a kapuscsere sem segített, ekkor labdavesztésekből egyre több megúszása és gólja volt a magyar válogatottnak, amely kissé kiengedett az utolsó percekre, de így is elérte a húsz dobott gólt, és visszaállította a tíztalálatnyi különbséget.

Az első negyedben a könnyen lőtt gólok olyan érzetet teremtettek, hogy ez egy könnyű mérkőzés lesz, emiatt fellazult a védekezés, és indokolatlanul sok gólt kaptunk”

– kezdte értékelését az MTI-nek Varga Zsolt kapitány, aki hozzátette, azért az első meccs mindig nehezebb egy tornán.

„Azzal viszont elégedett vagyok, ahogy váltani tudtunk. Megjöttek a blokkok és a kisegítések, ahogy ezt már korábban is megmutattuk többször.”

A szakember beszélt a góllal bemutatkozó újoncról, Batizi Benedekről is, szerinte ez minden vízilabdázó számára egy út kezdete. Úgy vélte, jól illeszkedett a csapatba a Vasas-Plaket pólósa, aki több poszton is bevethető, és a szürke munkát is elvégezte.

„Izgultam és szentimentális állapotba kerültem a Himnuszt hallgatva. Utána már csak a meccsre koncentráltam. Meglőttem az első gólomat a válogatottban, de akkor még semmi különös érzés nem kerített a hatalmába, csak később realizáltam ennek a jelentőségét” – mesélte a debütálásának élményeit Batizi, aki azt emelte ki, hogy az első és második negyedbeli megingások után visszakeményedett a csapat védekezése.

„Jó kezdés után könnyű gólokat kaptunk, egy-két blokk hiányzott akkor. Első meccsnek ez rendben volt, mert meg kell találni a ritmust – fogalmazott Vigvári Vince, aki szerint a folytatásban maximális alázatra és százszázalékos erőbedobásra lesz szükség.