Milák ismét hasított, Kós és Rasovszky is országos csúccsal nyert

A második nap első döntőjében férfi 200 méter pillangón a szám 2021-es olimpiai bajnoka, tavaly Párizsban ezüstérmes Milák Kristóf volt az esélyes: a 25 éves klasszis – aki ezt megelőzően legutóbb a francia fővárosban versenyzett – az utolsó 50 méteren lépett el üldözőitől és magabiztosan győzött.



Férfi 100 méter háton a délelőtti előfutamban ugyan megszakadt Kós Hubert csúcssorozata – ezt megelőzően tíz olyan úszása volt, amely mind magyar rekordot ért –, a fináléban azonban visszatért szokásához a friss NCAA-bajnok, akit az Egyesült Államokban az év úszójának választottak.

A 200 olimpiai bajnoka 52.24 másodperccel csapott célba, ezzel a párizsi olimpia selejtezőjében úszott 52.78-as idejét adta át a múltnak, ez ráadásul a világ idei legjobbja is. Érdekesség, hogy ez a rekord ezüstérmet ért volna Párizsban. Kós mögött Jászó Ádám csapott célba másodikként, a pécsiek versenyzője 53.92 másodperccel teljesítette a szingapúri világbajnoki induláshoz szükséges szintet (53.94).

Férfi 400 méter gyorson újra összecsapott egymással a párizsi olimpia nyíltvízi bajnoka, Rasovszky Kristóf, a Szajnában harmadik, a medencében ezen a távon negyedik Betlehem Dávid, illetve a rövidpályás világbajnok, friss amerikai egyetemi bajnok Sárkány Zalán

Ezerötszázon Betlehem dominált, itt viszont Rasovszky és Sárkány csatázott egymással, végül előbbi óriási úszással diadalmaskodott.

Rasovszky 3:45.32 perces idővel csapott célba, ezzel megdöntötte Kis Gergő 2009-es cáparuhás országos rekordját (3:45.68). A 28 éves sportoló már az év elején azt mondta, hogy célba veszi ennek a csúcsnak a megjavítását, ez most elsőre sikerült is neki. Rasovszky mellett a harmadik, egyéni csúccsal záró Betlehem is teljesítette a szingapúri vb-szintet (3:48.15), a második Sárkánynak ez már az olimpiáról megvolt.

Úszó ob Férfiak, 200 m pillangó

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 1:56.13 perc

2. Török Dominik Márk (BVSC-Zugló) 1:57.40

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:57.82 100 m hát

1. Kós Hubert (BVSC-Zugló) 52.24 másodperc

2. Jászó Ádám (Pécs) 53.92

3. Kovács Benedek (FTC) 54.09 50 m gyors

1. Szabó Szebasztián (UNI Győr Úszó SE) 22.13 másodperc

2. Németh Nándor (FTC) 22.23

3. Mészáros Dániel (BVSC-Zugló) 22.66 400 m gyors

1. Rasovszky Kristóf (FTC) 3:45.32 perc

2. Sárkány Zalán (Balaton Úszó Klub) 3:47.73

3. Betlehem Dávid (FTC) 3:47.86 4×100 m vegyesváltó

1. BVSC-Zugló 3:36.74 perc

2. Ferencvárosi TC 3:43.49

3. UNI Győr Úszó SE 3:43.98 nők, 200 m pillangó

1. Ilyés Laura Vanda (FTC) 2:10.59 perc

2. Hatházi Dóra (Nyíregyháza) 2:12.42

3. Abonyi-Tóth Glenda (A Jövő SC) 2:12.96 100 m hát

1. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01.30 perc

2. Molnár Dóra (FTC) 1:01.88

3. Kokas Fanni (A Jövő SC) 1:02.54 50 m gyors

1. Senánszky Petra (Debreceni SI) 25.27 másodperc

2. Tankó Beatrix (UTE) 25.58

3. Pádár Nikolett (BVSC-Zugló) 25.59 400 m gyors

1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:08.82 perc

2. Fábián Bettina (FTC) 4:11.50

3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 4:13.05 4×100 m vegyesváltó

1. UNI Győr Úszó SE 4:07.45 perc

2. Debreceni SI 4:07.83

3. BVSC-Zugló 4:08.83

(MTI)