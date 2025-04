Becsületbeli ügy, hogy megrendezzék a ralibajnokság idénynyitóját

„Mindig vannak nehézségek, de mindent figyelembe véve az a kétnapos program állt össze, amelynek mentén zajlik majd a verseny” – közölte a HUMDA országos ralibajnokság idénynyitó viadaláról a főszervező, aki jelezte, most is zajlanak az illetékes hatóságok részvételével a pályabejárások, így a nézői pontok kialakítása még folyamatban van.

„A Garadna és Mályinka közötti gyorsasági szakasz teljes egészében nézők elől elzárt terület lesz, míg a Bükkszentlászló-Bükkszentkereszt alsó és felső részén nagy valószínűséggel lesznek olyan helyek, ahonnan lehet majd nézni a versenyt, de a bejárás most is folyamatban van, végleges információk délutánra várhatók” – hangsúlyozta Jacsó Tibor, jelezve,

hogy a Sáta-Ózd-Borsodbóta gyorsaságin leginkább a bevezető utak környéke lesz majd kijelölve arra, hogy biztonságos távolságból tudják megtekinteni a nézők a versenyt.

A főszervező elmondta, hogy az említett három gyorsasági szakaszon zajlik majd a futam, szombaton az egyik, vasárnap a másik irányba teljesíti a mezőny ezeket. A Sáta és Borsodbóta közötti gyorsasági mindkét napon egyszer, a másik kettő kétszer-kétszer szerepel a programban, így tíz szakasz alapján hirdetnek majd végeredményt vasárnap délután.

Jacsó Tibor szerint csaknem 650 hivatalos személy dolgozik azon, hogy biztonsági szempontból minden rendben legyen a viadalon, illetve több mint 300 útbaigazító és biztonságra felhívó információs táblát helyeznek ki a nézők számára.



A tavalyi Diósgyőr-ralin győztes és az előző idény végén abszolút harmadik helyezett Német Gábor kiemelte, bízik benne, hogy a tavalyi, fejlődéssel teli szezonjuk után idén még jobban tudnak majd teljesíteni.

Sajnos Magyarországon a tesztelési lehetőségek jelentősen korlátozottak, pedig a szezonnyitó előtt jó lett volna egy kicsit menni az autóval. Ennek hiányában nehezebb lesz az első pillanattól százszázalékos teljesítményt nyújtani, illetve egyelőre még kérdéses, hogy teljes szezont tudunk-e menni ebben az évben.

Négy verseny biztos, kettő még nem, de bízom benne, hogy menet közben javul a helyzet és mindenhol rajthoz tudunk majd állni” – nyilatkozta a versenyző.

Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, tavaly és tavalyelőtt is pozitív visszajelzések érkeztek hozzájuk a versenyzők és a nézők részéről is, így számukra nem volt kérdéses, hogy a régió legnagyobb multisportklubjaként ismét stratégiai partnerei legyenek a szervező ÉMAM Zrt.-nek a Diósgyőr-rali megvalósításában.

„A DVTK stadion és közvetlen környezete méltó körülményeket biztosít a szervizparkhoz és az érdeklődők számára is, márpedig nem minden raliverseny mondhatja el ezt magáról. Az idén ráadásul a Magyar Honvédség is kitelepül a helyszínre, így további programokkal gazdagodik az eddigi kínálat a stadion környékén” – számolt be a részletekről Világi Péter.

A Diósgyőr-rali hivatalos programja a péntek 18 órakor kezdődő ünnepélyes rajtceremóniával indul.

(MTI)