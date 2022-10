A Veszprém bírta jobban az idegek csatáját a Szeged elleni rangadón

A Telekom Veszprém 31-26-ra legyőzte a címvédő Pick Szegedet a férfi kézilabda NB I szombati rangadóján.

A rossz formában érkező szegediektől két kulcsjátékos, Mikler Roland és Bánhidi Bence is hiányzott, ráadásul Sebastian Frimmel talp- és sarokfájdalmak, Luka Stepancic pedig makacs Achilles-ín-sérülés miatt hiányzott. Ezek után még nehezebb helyzetbe kerültek a vendégek, amikor elhúzott a Veszprém, majd Rosta Miklóst ütésért kiállították a 8. percben. Ugyan Rosta valóban eltalálta ellenfele fejét, nem is rá figyelt, egyszerűen belefordult. Az eddigre 3-1-es hátrányba kerülő Szeged a félidő derekán már 7-3-as hátrányba került, de az időkérés után sem dobott gólt, úgyhogy Juan Carlos Pastor a 18. percben immár 10-3-nál újra időt kért.

Végül sikerült ötre csökkenteni a különbséget, ráadádásul Rostához hasonlóan Omar Jahját is kiállították a bírók videózás után, de ez az ítélet is túlzónak tűnt. Szünetre így aztán 16-12-vel vonultak a csapatok egy szükségesnél jóval feszültebb hangulatú mérkőzésen. Térfélcsere után szépen összekapta magát a Szeged, Mirko Alilovic is elkapta a fonalat, így kiütés helyett a veszprémieknek már számolgatniuk kellett, Momir Ilic 20-18-nál időt is kért inkább. Ekkor még 18 perc maradt a mérkőzésből, a hazai közönség pedig ébresztőt skandált.

Ezután megint elléptek hárommal a hazaiak, válaszul kapuscserével létszámfölényes támadójátékra váltott a Szeged, ami egy ideig hatékonyan működött is. Sajnos azonban nem szűntek meg a vitatható és megkérdőjelezhető játékvezetői ítéletek, a hajrára már a nézők és a játékosok is nehezen bírták az emiatt okozott extra feszültséget. Végül azonban jobban bírta a mentális terhet a Veszprém és 31-26-ra behúzta a rangadót.

A mostani bajnoki idényben a Szeged először veszített pontokat, a Veszprém viszont továbbra is százszázalékos.