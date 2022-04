Belehalt sérüléseibe a horvát kézilabdázó, de teljesen ellentmondásos körülmények merültek föl

Nem sikerült a bravúr, ismét álom maradt a szegedi Final Four

Korábban beszámoltunk róla, hogy súlyos sérülésekkel került kórházba Denis Tot, a Butel kézilabdázója, a hivatalos beszámolók szerint viszont még pénteken belehalt sérüléseibe.

🖤 Почивај во мир Денис!🖤 ГРК Охрид изразува сочуство до фамилијата и ракометниот клуб Бутел. Охрид ќе те памети засекогаш. Közzétette: ГРК Охрид – 2022. április 8., péntek

A horvát játékosról korábban az a hír terjedt el, hogy a Privilege nevű szórakozóhelyen verték meg annyira, hogy életveszélyes állapotban kórházba került. Péntek délután azonban újabb hírek érkeztek Totról, ezzel teljesen ellentétes állításokkal: az orvosok szerint ugyanis nem voltak a testén erőszakra utaló jelek, sőt azt valószínűsítik, hogy elesett és beverte a fejét a járdaszegélybe. Amit biztosan tudni lehet, hogy az északmacedón belügyminisztérium szerint Denis Totot 4 óra 11 perckor vették fel a szkopjei klinikai központban és délután elhunyt.

A 27 éves Denis Tot hazája mellett játszott korábban Spanyolországban és Ausztriában is, 2019-ben igazolt Észak-Macedóniába, két szezont húzott le az Ohrid csapatában, most pedig a szkopjei Butel játékosa. A Butel az alapszakaszban a negyedik helyen zárt, a felsőházi rájátszásban pedig a harmadik jelenleg, a hétvégén városi rangadót vív a Vardarral – felmerült azonban az is, hogy halasztják a mérkőzést.